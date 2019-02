22. Februar 2019 Druckansicht

Jahrestagung der Sektion Genealogie des AKSL in Bad Kissingen

Die Sektion Genealogie des Arbeitskreises für Siebenbürgische Landeskunde e.V. Heidelberg (AKSL) lädt Mitglieder und Interessierte ein zu ihrer Jahrestagung in Bad Kissingen (Heiligenhof) am 24. März von 13.00-17.00 Uhr (im Anschluss an das Seminar des Vereins für Genealogie der Siebenbürger Sachsen).

Das Programm umfasst folgende Referate: Dr. Hertha Schwarz, 1. Vorsitzende des Arbeitskreises donauschwäbischer Familienforscher AKdFF (München): Familienforschung der Donauschwaben und der Banater Schwaben; Rüdiger von Kraus M.A. (Boston, USA): Die falschen „vons“ in Siebenbürgen; Dr. Andor Nagy (Eger, Ungarn): Ergebnisse zur Familienforschung von Kronstadt (1650-1750): Dr. András Bándi (Hermannstadt): Der Stammbaum des Zipser Exulanten Johannes Berger, Senator in Hermannstadt (†1718); Hermann Schobel (Würzburg), Anni Connert (Nordheim): Zur Deszendenz der Sophia Regina von Brukenthal; Dr. habil. Attila Verók (Eger, Ungarn): Familien, Bücher und Genealogie – Lesekultur der siebenbürgisch-sächsischen Elite (16.-19. Jahrhundert); Helga Lutsch (Heilbronn): Auswanderung nach Amerika um 1900 am Beispiel von Agnetheln.



Fester Bestandteil der Jahrestagung ist die Berichterstattung der Leiter der Projekte „Matrikelsicherung der evangelischen Kirche in Rumänien" (Dr. Christian Weiss) und „Pfarrer und Lehrer der evangelischen Kirche A.B. in Siebenbürgen (1701-1900)" (Dr. Werner Klemm/Dr. Ingrid Schiel), gefolgt von einem Kurzbericht von Dr. Robert Offner: Die Pestprotokolle von Hermannstadt (18. Jahrhundert) als mögliche genealogische Quellen? Thematisiert wird auch die neue Internetpräsenz der Sektion Genealogie des AKSL und zwei genealogisch relevante Bücher werden vorgestellt. Mittagessen kann im Heiligenhof organisiert werden. Anmeldungen zur Jahrestagung sowie zum Mittagessen, Übernachtungs- wie Verpflegungswünsche nimmt der Sektionsleiter, E-Mail: r-offner[ät]t-online.de oder Telefon: (01 70) 7 58 12 25, gern entgegen.

