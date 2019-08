1. August 2019 Druckansicht

Zehnjähriges Jubiläum der Konzertreihe Musica Barcensis

Kronstadt – Wenn in Kronstadt Philharmonie, Oper und Theater wegen der Sommerpause schweigen, setzen in den umliegenden Kirchenburgen Orgelklänge ein. Die Konzertreihe Musica Barcensis, die in diesem Jahr ihr zehnjähriges Jubiläum feiert, begann am 7. Juli in Honigberg. Tradition ist bereits die Anfahrt per Fahrrad zum Eröffnungskonzert, organisiert vom Verein Brașov pedalează.

Bis zum 1. September finden in Honigberg, Zeiden, Weidenbach, Rosenau, Neustadt, Marienburg, Tartlau, Wolkendorf und in der Schwarzen Kirche und der Martinsberger Kirche in Kronstadt samstags und sonntags Konzerte mit insgesamt über 240 Musikern aus Rumänien, Deutschland, der Schweiz, Norwegen und Ungarn statt.



Die 2010 gegründete Musikreihe wird seit 2014 vom Verein Forum ARTE gemanagt. Die Idee zu Musica Barcensis geht auf den Kronstädter Organisten Dr. Steffen Schlandt zurück, der bereits 1999 die Musikreihe Diletto Musicale in der Kirchenburg Tartlau ins Leben rief (Konzerte jeden Sonntag im August). Daraus entstand der Wunsch, das musikalische Potenzial weiterer Kirchenburgen zur Geltung zu bringen. Acht Wochenenden mit 17 Konzertabenden umfasst die diesjährige Reihe. Auf dem Programm stehen Orgelkonzerte, aber auch Kammer-, Vokal- und Chormusik (Veranstaltungsprogramm: siehe



Besonderheiten: Im Juli liegt der Schwerpunkt auf Barockmusik, erstmals gibt es jeden Samstag Konzerte in der Schwarzen Kirche (kostenpflichtig; ansonsten sind die meisten Konzerte frei). Am 27. Juli findet das Konzert im Rahmen des historischen Filmfestivals in Rosenau statt. Das Schlusskonzert am 1. September richtet sich mit einer musikalischen Geschichte in der Martinsberger Kirche an Kinder, Eltern und Großeltern. Bis zum 1. September finden in Honigberg, Zeiden, Weidenbach, Rosenau, Neustadt, Marienburg, Tartlau, Wolkendorf und in der Schwarzen Kirche und der Martinsberger Kirche in Kronstadt samstags und sonntags Konzerte mit insgesamt über 240 Musikern aus Rumänien, Deutschland, der Schweiz, Norwegen und Ungarn statt.Die 2010 gegründete Musikreihe wird seit 2014 vom Verein Forum ARTE gemanagt. Die Idee zu Musica Barcensis geht auf den Kronstädter Organisten Dr. Steffen Schlandt zurück, der bereits 1999 die Musikreihe Diletto Musicale in der Kirchenburg Tartlau ins Leben rief (Konzerte jeden Sonntag im August). Daraus entstand der Wunsch, das musikalische Potenzial weiterer Kirchenburgen zur Geltung zu bringen. Acht Wochenenden mit 17 Konzertabenden umfasst die diesjährige Reihe. Auf dem Programm stehen Orgelkonzerte, aber auch Kammer-, Vokal- und Chormusik (Veranstaltungsprogramm: siehe www.forumarte.ro ).Besonderheiten: Im Juli liegt der Schwerpunkt auf Barockmusik, erstmals gibt es jeden Samstag Konzerte in der Schwarzen Kirche (kostenpflichtig; ansonsten sind die meisten Konzerte frei). Am 27. Juli findet das Konzert im Rahmen des historischen Filmfestivals in Rosenau statt. Das Schlusskonzert am 1. September richtet sich mit einer musikalischen Geschichte in der Martinsberger Kirche an Kinder, Eltern und Großeltern. NM

Schlagwörter: Burzenland, Musikreihe, Konzerte, Steffen Schlandt

Nachricht bewerten:

2 Bewertungen:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich.