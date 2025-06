29. Juni 2025

Großauer Orgel-Sommer 2025

Zum zweiten Mal in Folge finden in der der Großauer Kirchenburg in den Sommermonaten Orgelkonzerte statt. Organisiert von Brita Falch Leutert, Kantorin an der evangelischen Stadtkirche Hermannstadt, und Jürg Leutert, Musikwart der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien, sowie der ev. Kirchengemeinde Großau, werden jeden zweiten Donnerstag um 19.00 Uhr Musiker aus der ganzen Welt an der 2023 restaurierten Barockorgel (1775, Johannes Hahn) konzertieren:

„Die Orgel mit den zwei David“ nach der Restaurierung 2023. Foto: HOG Großau 10. Juli Balint Karosi, Philadelphia / New York

24. Juli Steffen Schlandt, Schwarze Kirche Kronstadt

7. August Andrea Kulin und Markus Piringer (beide Deutschland)

21. August Amalie Erdős, Klausenburg / Cluj-Napoca

4. September Ralf Borghoff, Paderborn

18. September Nicoleta Paraschivescu, Basel / Hermannstadt



Die Atmosphäre der Großauer Kirchenburg, in der die Seele der siebenbürgisch-sächsischen und landlerischen Kultur spürbar ist, die einfache Kulinarik im Speckturm, gepaart mit dem Spiel der Meisterhände an der Orgel, laden Interessierte, Freunde und Neugierige zum Verweilen ein.

