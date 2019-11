Iris Wolff erhält Thaddäus-Troll-Preis 2019

Der in Heilbronn ansässige Förderkreis deutscher Schriftsteller in Baden-Württemberg zeichnet seit 1981 jährlich eine Autorin/einen Autor mit dem Thaddäus-Troll-Preis aus. In diesem Jahr erhält den mit 10 000 Euro dotierten Preis die siebenbürgische Autorin Iris Wolff für ihren im Otto Müller Verlag erschienenen Band „So tun, als ob es regnet“.

Iris Wolff erhält den mit 10 000 Euro dotierten Thaddäus-Troll-Preis 2019

In der Jurybegründung heißt es über den 2017 im Salzburger Otto Müller Verlag erschienenen Roman: „...ein Buch, mit dem es der Autorin gelingt, auf kleinster Fläche, poetisch und in perspektivischer Vielschichtigkeit, einen facettenreichen Ausblick in die Raumtiefen des 20. Jahrhunderts zu eröffnen. In vier so luftig wie dicht verwobenen Erzählungen wird, was gemeinhin die ‚große Geschichte‘ genannt wird, erfahrbar als Intensitäts- und Intimraum der je im Mittelpunkt stehenden Figur. Während Nebenfiguren zu Protagonisten werden, ein Ring mit Bedacht seine Besitzerinnen wechselt und die Lebenden die Worte der Toten sprechen, entsteht die Zeit als sich vertiefender Raum.“Die Auszeichnung wird am 2. Dezember um 19.30 Uhr im Max-Bense-Forum der Stuttgarter Stadtbibliothek am Mailänder Platz vergeben. Der 1977 in Hermannstadt geborenen, heute in Freiburg lebenden Schriftstellerin wurde kürzlich erst der ebenfalls mit 10 000 Euro dotierte Marieluise-Fleißer-Preis der Stadt Ingolstadt zuerkannt (siehe Iris Wolff erhält Marieluise-Fleißer-Preis ).

CS