Konzert Hans Seiwerth in Stuttgart

Am Samstag, dem 16. November, um 15.00 Uhr findet im Rahmen der Kulturreferententagung ein Konzert mit Hans Seiwerth im Stuttgarter Haus der Heimat, Schlossstrasse 92, statt.

Hans Seiwerth bei einem Auftritt der Lidertrun am 28. November 2014 im Haus der Heimat in Stuttgart. Foto: Helmut Wolff

Geboren 1953 in Hermannstadt, absolvierte Hans Seiwerth das Brukenthalgymnasium. Ausgebildet zum Geschichtler, arbeitete er als Lehrer in Brad, Hermannstadt (u.a. zehn Jahre am Bruk) und seit 1992 bis zur Pensionierung im Juli 2019 an der Hohenbergschule WRS Albstadt-Ebingen. Als Mitbegründer der Lidertrun (seit 1974) fand Hans Seiwerth bis heute eine erfüllte Mischung musikalischer und ethischer Ansprüche im Musizieren mit Freunden, als Liedermacher und Chorleiter.Sein Repertoire umfasst einen ausgeglichenen Stimmungsfächer in unterschiedlichen Nuancen von ernst und besinnlich bis heiter, lustig und ironisch. Darunter: Volkslieder, volkstümliche Lieder und Heimatlieder zum Mitsingen, eigene Lieder, ältere aus den 70ern und neuere Lieder zu geschichtlichen Themen sowie Studentenlieder. Zum Konzert sind alle Musikliebhaber eingeladen.

Helmut Wolff