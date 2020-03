Musikwoche Löwenstein und Abschlusskonzert werden abgesagt

Angesichts der steigenden Zahl von Infektionen mit dem Coronavirus und drastischer Maßnahmen von Behörden in ganz Deutschland muss in diesem Jahr auch die Musikwoche Löwenstein abgesagt werden (siehe Ankündigung in dieser Zeitung ). Sie hätte vom 13. bis 19. April 2020 in der Evangelischen Tagungsstätte Löwenstein mit rund 150 Personen stattgefunden. „Das gesundheitliche Risiko bei diesem Beisammensein auf engem Raum wäre einfach zu groß gewesen“, sagt Mitorganisator Johannes Killyen.

Chor und Orchester führten im Abschlusskonzert der Musikwoche Löwenstein am am 27. April 2019 in der Kilianskirche Heilbronn unter anderem Kompositionen von Paul Richter, Rudolf Lassel, Wilhelm Franz Speer und Brita Falch Leutert auf. Die Gesamtleitung hatte erstmals der Kronstädter Organist und Stadtkantor Dr. Steffen Schlandt.

Zudem wurde das für den 18. April in der Kilianskirche Heilbronn geplante Abschlusskonzert – wie alle Kirchenkonzerte bis zum 19. April – von der Stadt Heilbronn untersagt. „Damit können wir dem Zweck unserer Musikwoche, Musik von Komponisten aus den deutschen Siedlungsgebieten in Südosteuropa der breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen, nicht nachkommen“, so Killyen. Auf dem Programm standen Werke von Johann Lukas Hedwig, Rudolf Lassel/Heinz Acker, Hermann Klee und Brita Falch Leutert.Weiterhin hätten wegen strikter Einreiseregelungen nach Rumänien auch mehrere Musikerinnen und Musiker aus Rumänien nicht an der Musikwoche teilnehmen können, allen voran der musikalische Gesamtleiter, Kantor Steffen Schlandt aus Kronstadt. „Auch das hätte unsere Aufführung stark in Frage gestellt“, sagt Johannes Killyen.Die nächste Musikwoche Löwenstein ist vom 5.-11. April 2021 geplant.