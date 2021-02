Hungaricana ist Fundus für Siebenbürgen-Forschung

Das Portal Hungaricana unter www.hungaricana.hu ist Fundus für Siebenbürgen-Forschung.

Primäres Ziel dieses Portals ist es, Geschichte und Kultur Ungarns und der Ungarn für Wissenschaftler und sonstige Interessenten leichter zugänglich zu machen, als dies durch die Recherche bei Bibliotheken und Archiven oder gar einem persönlichen Besuch bei diesen Institutionen möglich wäre.Beteiligt sind nicht nur Institutionen aus Ungarn, sondern auch aus weiteren Ländern wie das Österreichische Staatsarchiv. Die Internet-Plattform ermöglicht unter anderem den Zugang zu etwa 300.000 Ansichtskarten, einer Sammlung von historischen Karten des Habsburger-Reichs, aber auch zu sonst kaum einsehbaren Urkunden und anderen Rara. Der Internet-Auftritt ist Ungarisch und Englisch.Es ist bei der Suche empfehlenswert, Orts- und sonstige Bezeichnungen in verschiedenen Sprachen in die Suchmaske einzugeben. Für Kronstadt erhält man beispielsweise 4.000 Treffer, wer mit „Brasso“ und damit dem ungarischen Namen der Stadt sucht, bekommt über 88.000 Treffer aufgelistet. Auch kleine Ortschaften sind gut vertreten, zudem Personen, Landschaften etc. Von der hohen Zahl an Treffern sollte man sich nicht abschrecken lassen, die Recherche lässt sich durch weitere Kriterien eingrenzen. Zudem ist eine Volltextsuche möglich, so dass Treffer sehr zielgenau angezeigt werden.

