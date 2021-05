Die Bedeutung des Lernens: Karin Gündischs Buch „Cosmin“ neu aufgelegt

„Das Leben lernen“ – was bedeutet das? Der zwölfjährige Romajunge Cosmin wächst mit seinen Eltern und zwei Schwestern in ärmlichen Verhältnissen in einem Dorf in Siebenbürgen auf. An einen geregelten Schulbesuch ist nicht zu denken, bis die Lehrerin eine List anwendet: Sie lässt die Familie die Stromleitung der Schule anzapfen, wenn die Kinder zum Unterricht erscheinen. Dieses Arrangement funktioniert einigermaßen, bis Cosmins Vater, der zuvor meist abwesend war, nach Haus zurückkehrt und damit seinen Sohn vertreibt. Er verlässt sein Heimatdorf, landet in Bukarest, wo er einige Abenteuer erlebt, und kommt zu der Erkenntnis, dass Bildung ein wichtiges Gut ist. „Das Leben lernen“ – bedeutet es das?„Im Zentrum des Geschehens steht ein Romajunge“, so Karin Gündisch über ihr Buch, „aber die Geschichte betrifft alle Randständigen, die keinen Zugang zum Lernen haben oder die Bedeutung des Lernens nicht erkennen.“ Das Buch habe eine allgemeine Gültigkeit, die weder an ein Land (Rumänien) noch an eine Zeit gebunden sei. Sie habe über die Hoffnung geschrieben, dass eines Tages alle Kinder zur Schule gehen könnten und dass sie dadurch bessere Lebenschancen bekämen.Wie schön, dass man das 2005 mit dem LesePeter, Preis der Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien (AJuM) der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), ausgezeichnete Buch nun in neuer Gestaltung erwerben, es wieder (oder zum ersten Mal) lesen und so vielleicht selbst ein Stück weit „das Leben lernen“ kann.

