4. Oktober 2021

Auf den Treppen des Windes: Lyrisch-musikalische Hommage auf Rolf Bossert

Am Donnerstag, 14. Oktober, um 19.30 Uhr findet im Deutschen Staatstheater Temeswar, Str. Alba Iulia 2 (Publikumseingang und Theaterkasse), 300077 Temeswar, der musikalisch-lyrische Abend „Auf den Treppen des Windes“ statt. Er würdigt im Gedenkjahr „35 Jahre seit dem Tod Rolf Bosserts“ das Werk des rumäniendeutschen Dichters, der 1952 in Reschitza im Banater Bergland geboren wurde und 1986 in Frankfurt am Main gestorben ist.

Collage von Anna Dejewska/DKF, © Konstantin Kern/info@kern-design.de (Portrait Maurice de Martin); © Horațiu Șovăială/horatiusovaiala.com (Portrait Sian Brie); © Lorena Dumitraşcu/lorenadumitrascu@gmail.com (Portrait Oana Vidoni); © Ovidiu Zimcea (Portrait Alexandru Mihăescu) Bossert war Mitglied der Aktionsgruppe Banat, einer Vereinigung rumäniendeutscher Schriftsteller, Poeten und Publizisten, die sich im Frühjahr 1972 als literarische Diskussions- und Austauschplattform formierte, vom rumänischen Geheimdienst Securitate observiert und drangsaliert wurde, um dann bereits 1975 von den staatlichen Organen des diktatorischen Ceaușescu-Regimes aufgelöst zu werden.



Die Hommage auf den Dichter Rolf Bossert versteht sich als Auftakt ins Jubiläumsjahr 2022 „50 Jahre Aktionsgruppe Banat“. Zusammengestellt wurde die lyrisch-musikalische Performance von dem Berliner Perkussionisten und Komponisten Maurice de Martin in Zusammenarbeit mit dem Bukarester Pianisten und Komponisten Mircea Tiberian. An der Performance wirken Maurice de Martin, der Reschitzaer Jazz-Gitarrist Sian Brie sowie die Schauspieler Oana Vidoni und Alexandru Mihăescu, beide Ensemble-Mitglieder des Deutschen Staatstheater Temeswar (DSTT), mit. Tickets zu 24 Lei (ermäßigt fünf Lei) können online und an der Theaterkasse erworben werden.



Weitere Informationen zum Projekt des Deutschen Kulturforums östliches Europa in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Konsulat Temeswar und dem Deutschen Staatstheater Temeswar online auf Bossert war Mitglied der Aktionsgruppe Banat, einer Vereinigung rumäniendeutscher Schriftsteller, Poeten und Publizisten, die sich im Frühjahr 1972 als literarische Diskussions- und Austauschplattform formierte, vom rumänischen Geheimdienst Securitate observiert und drangsaliert wurde, um dann bereits 1975 von den staatlichen Organen des diktatorischen Ceaușescu-Regimes aufgelöst zu werden.Die Hommage auf den Dichter Rolf Bossert versteht sich als Auftakt ins Jubiläumsjahr 2022 „50 Jahre Aktionsgruppe Banat“. Zusammengestellt wurde die lyrisch-musikalische Performance von dem Berliner Perkussionisten und Komponisten Maurice de Martin in Zusammenarbeit mit dem Bukarester Pianisten und Komponisten Mircea Tiberian. An der Performance wirken Maurice de Martin, der Reschitzaer Jazz-Gitarrist Sian Brie sowie die Schauspieler Oana Vidoni und Alexandru Mihăescu, beide Ensemble-Mitglieder des Deutschen Staatstheater Temeswar (DSTT), mit. Tickets zu 24 Lei (ermäßigt fünf Lei) können online und an der Theaterkasse erworben werden.Weitere Informationen zum Projekt des Deutschen Kulturforums östliches Europa in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Konsulat Temeswar und dem Deutschen Staatstheater Temeswar online auf www.kulturforum.info/de/termine/veranstaltungen/1023786-auf-den-treppen-des-windes

Schlagwörter: Rolf Bossert, Lyriker, Banat, Einladung, Veranstaltung, Musik, Poesie, Temeswar

Bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.