WDR: Klaus Johannis erhält internationalen Karlspreis 2020/21 (Video)

"Der rumänische Präsident Klaus johannis sollte eigentlich schon 2020 den Karlspreis in Aachen entgegennehmen, doch wegen der Pandemie konnte die Verleihung nicht stattfinden. Heute hat er den Preis nun verliehen bekommen.

Klaus Iohannis habe sein Land, das eine 'brutale Diktatur' habe überwinden können, zum 'europäischsten in Südosteuropa gemacht', so die Jury. Er sei ein herausragender Streiter für die europäischen Werte, für Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und ein großer Brückenbauer zwischen Ost und West, heißt es in der Begründung des Karlspreisdirektoriums." (Quelle: WDR)