16. Dezember 2021

Cambridge ehrt Wilhelm Schabel

Prof. Dr. Wilhelm Schabel ist zum „Edwards Fellow“ der Universität Cambridge in England ernannt worden. Der 1973 in Zeiden geborene Hochschullehrer für Verfahrenstechnik lehrt und forscht am Karlsruher Institut für Technologie.

Prof. Dr. Dr. h.c. Wilhelm Schabel im Oktober 2021 am „Conville & Cauis“ College der Universität Cambridge Die „Edwards Fellowship“ ist nach Prof. Sir Sam Edwards benannt, einem Nachfolger auf dem Cavendish-Lehrstuhl des Physikers James Clerk Maxwell, der als einer der bedeutendsten Wissenschaftler des 19. Jahrhunderts gilt. Mit der Ehrung werden international herausragende Wissenschaftler zu regelmäßigen Forschungsaufenthalten als Gastprofessoren an die Universität Cambridge eingeladen. Von September bis Oktober dieses Jahres war Schnabel dort in einem der ältesten und renommiertesten Colleges, dem Gonville & Caius (gegründet im Jahr 1348), untergebracht.



Im Zuge seines Aufenthalts wurden dem Wissenschaftler die privilegierten Rechte eines „Fellow“ verliehen. Der Experte für Dünnschichttechnologien für industrielle Beschichtungs- und insbesondere Trocknungsanwendungen leitet am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) den Bereich „Thin Film Technology“. Die „Edwards Fellowship“ ist nach Prof. Sir Sam Edwards benannt, einem Nachfolger auf dem Cavendish-Lehrstuhl des Physikers James Clerk Maxwell, der als einer der bedeutendsten Wissenschaftler des 19. Jahrhunderts gilt. Mit der Ehrung werden international herausragende Wissenschaftler zu regelmäßigen Forschungsaufenthalten als Gastprofessoren an die Universität Cambridge eingeladen. Von September bis Oktober dieses Jahres war Schnabel dort in einem der ältesten und renommiertesten Colleges, dem Gonville & Caius (gegründet im Jahr 1348), untergebracht.Im Zuge seines Aufenthalts wurden dem Wissenschaftler die privilegierten Rechte eines „Fellow“ verliehen. Der Experte für Dünnschichttechnologien für industrielle Beschichtungs- und insbesondere Trocknungsanwendungen leitet am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) den Bereich „Thin Film Technology“.

Schlagwörter: Ehrung, Universität, Wissenschaftler, Zeiden

Bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.