Kulturwerk: Kulturelle Licht- und Ausblicke

Kultur schafft Gemeinschaft, ermöglicht Dialog, bringt Freude. Grundfeste menschlichen Lebens, deren existentielle Bedeutung einmal mehr offenbar wird, gerade angesichts der so fassungslos machenden Zerstörung von Leben, bei Weitem nicht nur, jedoch auch wieder in Europa.

Moderne Technik für die genealogische und wissenschaftliche Forschung: ein Buchscanner. Foto: Dr. Ingrid Schiel

Projektschau Bayern, Bund und Siebenbürgen

Somit wollen wir, passend zur Osterausgabe der Siebenbürgischen Zeitung, auch wieder von erfreulichen und hoffnungsvoll stimmenden Projekten rund um die siebenbürgisch-sächsische Kultur berichten. Zu Beginn steht eine imposante Zahl: 52 Anträge sind in der ersten Antragsrunde dieses Jahres beim Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen eingegangen. Das gibt Grund zur Freude, stellte den Vorstand, angesichts der ebenfalls sehr imposanten Gesamtsumme an beantragter Förderung, aber auch vor die Herausforderung, möglichst paritätisch zu entscheiden. Ein Kraftakt, der den Vorstandsmitgliedern in der Sitzung vom 27. Januar mit Weitblick gelungen ist. Alle antragsberechtigten Projekte konnten eine Förderung oder Teilförderung erhalten, und es stehen noch ausreichend Mittel für die zweite Antragsrunde im Juli zur Verfügung.Viele tolle Projekte sind es wieder, die das Kulturwerk dank der institutionellen Förderung durch das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales unterstützen kann. Besonders aktiv ist dabei natürlich der Landesverband Bayern des Verbands der Siebenbürger Sachsen in Deutschland. So ist einoder eingeplant, ebenso wie die Teilnahme desBei dieser von der Stadt veranstalteten, renommierten Trachten-Fachmesse wird jedes Jahr eine Gastgruppe eingeladen, ihre Trachten und Bräuche vorzustellen. Eine großartige Gelegenheit, siebenbürgisch-sächsische Kultur und Tradition einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Besonders erfreulich ist zudem, dass auch Vorhaben kleinerer Kreisgruppen bezuschusst und damit teils erst ermöglicht werden können. Diese Entwicklung weiter zu unterstützen gehört zu den besonderen Anliegen des Vorstandes des Kulturwerks. Dieder Kreisgruppe Bamberg, die Bilder des Fotografen Martin Eichler (München) zu „Landschaften-Menschen-Bauten und Kunst aus Siebenbürgen“ präsentiert, ist ein anregendes Beispiel für die Gestaltungskraft auch kleinerer Kreisgruppen.Der hoffnungsvolle Vorbote schlechthin unter den Projekten des Bundesverbandes ist der nun wieder in Dinkelsbühl geplanteHier fördert das Kulturwerk erneut das ausgesprochen vielseitige Kulturprogramm. Ein kreatives, den Austausch vorwiegend zwischen jungen Leuten in Deutschland und in Siebenbürgen unterstützendes Vorhaben sind die zum Siebenbürgischen Kultursommer stattfindendenAn drei Orten in Siebenbürgen sind eintägige Workshops geplant, bei denen die Teilnehmenden den Umgang mit Kameras, Grundzüge des Filmschnitts und Streamingtechnik erlernen. Um die junge Generation, nämlich um das Thema „Nachwuchsgewinnung“, geht es auch bei der diesjährigendie wieder in der Bildungs- und Begegnungsstätte „Der Heiligenhof“ in Bad Kissingen stattfinden wird.Einen wichtigen Beitrag zur Aufarbeitung der Verbandsgeschichte stellt diedar. Dank der Förderung durch das Kulturwerk konnte im Jahr 2021 die Erschließung des Archivs der Landsmannschaft (heute: Verband) der Siebenbürger Sachsen in Deutschland wieder in Angriff genommen werden. Bei der Bearbeitung der Jahre 1970-1975 konnten Dokumente zu äußerst interessanten Themen ausfindig gemacht und im neu angelegten Findbuch eingetragen werden: Verhandlungen über die Familienzusammenführung, Aufbau des Vereinswesens und Entstehung von Netzwerken, Diskussion über Lastenausgleich und Renten. In der nächsten Phase der Erschließung wird mit der Sichtung, Reinigung, Reparatur, Vergabe von Signaturen und digitalen Erfassung des Bestandes der Jahre 1976-1980 im Archiv in Gundelsheim weitergemacht.Ein weiteres großes und für die praktische Arbeit in Archiv und Bibliothek auf Schloss Horneck elementares Anliegen konnte dank der Zuwendung durch das Kulturwerk noch mit Restmitteln des vergangen Jahres umgesetzt und nun in Betrieb genommen werden: Auf Antrag des in Bayern ansässigen Vereins für Genealogie der Siebenbürger Sachsen, der auch eng mit dem Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde zusammenarbeitet, wurde einangeschafft und imaufgestellt. Dies erleichtert die Arbeit mit dem Quellenmaterial ungemein und macht es zudem digital zugänglich.Die Bandbreite der in Siebenbürgen geförderten Projekte ist ebenfalls erneut erfreulich groß und vielfältig. So unterstützt das Kulturwerk wieder die vom Deutschen Jugendverein Siebenbürgen durchgeführtederen Ziel es ist, das Interesse junger Menschen aus ganz Europa für die Geschichte, Gegenwart und Zukunft Siebenbürgens zu wecken und sowohl Wissen zu vermitteln als auch zu eigenen Studien und Forschungen anzuregen. Ein vielversprechendes neues Projekt ist diedie vom Verein Cu timp pentru cultură, in Zusammenarbeit mit Deutsch sprechenden Schülerinnen und Schülern, unter Federführung von Petra Binder, in Kronstadt erscheinen soll. Auch das zur großen Freude seiner zahlreichen begeisterten Besucher nun wieder in der Kirchenburg Holzmengen stattfindendedas Musik, Kultur und Workshops bietet, wird mit einer Teilförderung unterstützt.Bereits diese kleine Auswahl an Projekten weckt Freude und Hoffnung bezüglich des Wirkens und der Bedeutung von Kultur in einem grundsätzlichen wie auch ganz besonders im siebenbürgisch-sächsischen Kontext.

Dr. Iris Oberth