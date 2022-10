6. Oktober 2022

Spiegelungen 1/2022 erschienen

Das Südostdeutsche Kulturwerk (SOKW) wurde Anfang der 1950er-Jahre in München von Kulturschaffenden und Wissenschaftlern errichtet, deren persönliche Wurzeln größtenteils in Südosteuropa liegen. 2021 konnte das Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas (IKGS) somit an zwei Jahrestage erinnern: an die Gründung seiner Vorgängerinstitution SOKW am 19. März 1951 und die Umwandlung in das bis heute bestehende IKGS 50 Jahre später.

Heft 1.22 der Institutszeitschrift Spiegelungen zum Thema „Die Gründung des SOKW“ präsentiert erste Ergebnisse eines Forschungsprojekts, dessen Gegenstand die Gründungsgeschichte des Instituts in den frühen 1950er-Jahren in ihrem zeithistorischen Kontext ist. Es wird nach den beteiligten Protagonisten gefragt, ihren persönlichen, gesellschaftlichen und politischen Prägungen, ihren Diskursen und Einflüssen. Besonders aufschlussreich ist ein Einblick in den Briefwechsel zweier wichtiger Protagonisten aus jener Zeit: Heinrich Zillich und Karl Kurt Klein.



Das Heft mit 260 Seiten kann für 17 Euro unter Telefon: (0941) 92022-0, E-Mail: bestellung [ät] pustet.de oder über www.verlag-pustet.de/shop bestellt werden.

Schlagwörter: IKGS, Zeitschrift, Spiegelungen

