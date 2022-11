Siebenbürgisch-Sächsischer Kulturrat mit neuem Vorstand

Auf seiner Mitgliederversammlung am 4. November 2022 wählte der Siebenbürgisch-Sächsische Kulturrat e.V., der Trägerverein des Siebenbürgen-Instituts mit Bibliothek und Archiv auf Schloss Horneck in Gundelsheim, einen neuen Vorstand. Dr. Harald Roth, der seit annährend 30 Jahren dem Kulturrat angehörte, seit 2016 als dessen Vorsitzender, kandidierte nicht mehr.

Der neue Kulturratsvorsitzende Dr. Stefan Măzgărea­nu in der Bundesvorstandssitzung in Dinkelsbühl. Foto: Siegbert Bruss

Aus diesem Grund wählten die Mitglieder Dr. Stefan Măzgărea­nu, den bisherigen Stellvertreter, zum neuen Vorsitzenden. Zu seinem Stellvertreter wurde Thomas Șindilariu gewählt, Unterstaatssekretär im Department für Interethnische Beziehungen im Generalsekretariat der rumänischen Regierung. Prof. Dr. Berthold Köber, Vorsitzender der Gemeinschaft Evangelischer Siebenbürger Sachsen und Banater Schwaben im Diakonischen Werk der EKD (Hilfskomitee), wurde als Schriftführer bestätigt und vervollständigt den Vorstand.Stefan Măzgăreanu studierte in München Tiermedizin und promovierte im Fach Virologie mit einer ­Arbeit an der Universität Würzburg. Beruflich ist er in der Pharmabranche zu Hause, wo er in Unternehmen in Deutschland und der Schweiz arbeitete sowie seit mehreren Jahren als selbständiger Berater tätig ist. Seinen Weg in die siebenbürgische Landeskunde und Kulturarbeit fand er vor rund 35 Jahren über den wissenschaftlich-landeskundlichen Nachwuchskreis Studium Transylvanicum und den Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde (AKSL), dessen Vorstand er seit rund 25 Jahren bereits angehört. Seit etwa genauso vielen Jahren arbeitet er in der Redaktion der vom AKSL herausgegebenen Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde mit.Den Vorsitz im Siebenbürgisch-Sächsischen Kulturrat übernimmt er nun in herausfordernden Zeiten. Die Sicherstellung der finanziellen Ausstattung von Institut, Bibliothek und Archiv mit den dazugehörigen Arbeitsplätzen hat höchste Priorität und erfolgt seit Jahren nur mit kurzfristiger Perspektive. Ohne die langjährige und substanzielle Unterstützung vor allem durch die Stiftung Siebenbürgische Bibliothek, die schon lange den größten Anteil der Kosten trägt, aber auch durch den Förderverein der Bibliothek, die Mitglieder des Kulturrats und die vielen Spender wäre ein solches Unterfangen schlicht nicht möglich angesichts einer steten, aber nur relativ geringen öffentlichen Förderung. Hier eine tragfähige Ausrichtung für die Zukunft zu schaffen – finanziell, strukturell und organisatorisch –, dürfte die größte der Aufgaben sein, derer sich der neue Vorstand in den nächsten Jahren wird annehmen müssen.