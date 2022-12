Siebenbürgisch-Sächsischer Hauskalender 2023 ist erschienen/Passendes Geschenk zu Weihnachten

In gewohnt ansprechendem Format ist der Siebenbürgisch-Sächsische Hauskalender 2023, der im Auftrag der Gemeinschaft Evangelischer Siebenbürger Sachsen und Banater Schwaben im Diakonischen Werk der EKD von Prof. Dr. Berthold W. Köber herausgegeben wird, erschienen.

Das Jahrbuch trägt den Titel „Menschenwege und Gottes Wege“ und ein großer Teil der Beiträge widmet sich den Lebenswegen im Blick auf Persönlichkeiten wie Dr. Hans Otto Roth und den ehemaligen Hermannstädter Stadtpfarrer Alfred Hermann, aber auch im Blick auf Menschen wie du und ich. Weitere Beiträge greifen aktuelle Ereignisse und Jubiläen auf wie das 500-jährige Bestehen der Bergschule in Schäßburg oder das 75. Gründungsjubiläum des Hilfskomitees – Gemeinschaft Evangelischer Siebenbürger Sachsen und Banater Schwaben im Diakonischen Werk der EKD.Dem Hauskalender vorangestellt sind die ausgelegte Jahreslosung 2023 und ein Kanon dazu, ein Kalender mit dem Bibelleseplan für jeden Tag, den Namenstagen sowie die ausgelegten Monatssprüche. Das Jahrbuch wird in der nächsten Ausgabe der Siebenbürgischen Zeitung umfassend vorgestellt.Zu bestellen ist der Kalender für 10,95 plus 2,95 Euro Versand bei Georg Hutter, Egkstr. 2, 91074 Herzogenaurach, Tel. (0174) 9659788, E-Mail: hutter.georg[ät]herzonet.de.