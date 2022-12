„Stiftung Zeiden“ feiert 25-jähriges Jubiläum

Dieses Jahr begeht die „Stiftung Zeiden“ ihr 25-jähriges Jubiläum. Vorstand und Beirat feierten dieses Ereignis bei ihrer Sitzung am 13. November in Dettingen an der Iller. Es wurde des Stifters gedacht und der Vorsitzende Reinhold Mieskes überreichte den beiden noch anwesenden Gründungsmitgliedern Renate Schütz und Helmuth Mieskes je eine Urkunde. Er dankte ihnen für 25 Jahre ehrenamtliches Engagement in der „Stiftung Zeiden“.

Vorstand und Beirat der „Stiftung Zeiden“, von links: Helmut Wenzel, Cornel-Sorin Popa, Renate Schütz, Werner Mieskes, Carmen Kraus, Reinhold Mieskes, Otto Preidt, Kuno Kraus. Foto: Berndt Schütz

Seit 25 Jahren im Beirat der Stiftung Zeiden – Renate Schütz und Helmuth-Georg Mieskes mit dem Vorstandsvorsitzenden Reinhold Mieskes. Foto: Kuno Kraus

Der Gründer der „Stiftung Zeiden“, Dr. Ing. habil. Peter Preidt, verbrachte seinen Lebensabend im Heimathaus Siebenbürgen auf Schloss Horneck in Gundelsheim am Neckar. Seine Arbeit als Bergbauingenieur hatte ihm ermöglicht, etwas Geld anzusparen. Hier ­verbrachte er einige Zeit mit Balduin Herter, einem Zeidner Urgestein, Gründungsmitglied der Zeidner Nachbarschaft 1953, und entdeckte bei diesen Gesprächen seine Verbundenheit mit der alten Heimat. Es entstand der Wunsch, der schrumpfenden Gemeinschaft der Siebenbürger Sachsen in Zeiden durch finanzielle Unterstützung eine Zukunftsperspektive in der Heimat zu geben. Unterstützt von Balduin Herter, gründete Dr. Ing. habil. Peter Preidt am 1. Dezember 1997 in Gundelsheim die „Stiftung Zeiden“. Die konstituierende Sitzung fand am 17. Januar 1998 ebenfalls in Gundelsheim statt. Der Gründer starb schon 1999, jedoch seine Stiftung lebt und zeitigt bis heute gute Ergebnisse.Zweck der Stiftung ist die ideelle und finanzielle Förderung, der Jugend- und Altenhilfe, des Gesundheitswesens, des schulischen Bereiches, hilfsbedürftiger Personen, von Entwicklungshilfe- Maßnahmen und der Völkerverständigung in Zeiden (Siebenbürgen/Rumänien). Die Erträge aus dem Grundstock des Stiftungskapitals stehen zur Verfügung, um satzungsgemäße Projekte zu fördern. Nach dem Willen des Gründers hat Hilfe zur Selbsthilfe Vorrang.Vorstand und Beirat der Stiftung treffen sich einmal im Jahr zu einer Sitzung, bei der die Belange der Stiftung besprochen werden. Bei der diesjährigen Jubiläumssitzung wurde eine Rückschau gehalten und festgestellt, dass die „Stiftung Zeiden“ im Laufe der Jahre Projekte mit einer Summe von 71892 Euro gefördert hat. Zu den größten dieser Art zählen: Startkapital für zwei Jungunternehmer, Sicherung und Digitalisierung des Kirchenarchivs, neue Fenster im Pfarrhaus, Förderung der deutschen Schulabteilung, Förderung der Jugendarbeit, Errichtung einer Jugendscheune, Orgelreparatur, Transkription der „Communitäts-Verhandlungsprotokolle der Marktgemeinde Zeiden 1800-1866“, Renovierung des Gästehauses im Pfarrhof, um nur einige zu nennen.In dieser Sitzung wurden auch Vorstand und Beirat neu gewählt. In den neuen Beirat wurden berufen: Renate Schütz, Vorsitzende, Carmen Kraus, Helmut Wenzel, Otto Preidt und Cornel-Sorin Popa. Zum ersten Mal besteht der Beirat der Stiftung aus fünf Mitgliedern. Aus privaten Gründen verließ Helmuth Mieskes den Beirat, in dem er so lange aktiv war. Der Vorsitzende bedankte sich bei ihm für das langjährige, ehrenamtliche Engagement in der Stiftung und überreichte ihm ein Präsent.Der neue Vorstand ist der alte und wurde vom Beirat wie folgt berufen: Reinhold Mieskes, Vorsitzender des Vorstandes, Kuno Kraus, stellvertretender Vorsitzende, und Werner Mieskes als weiteres Mitglied im Vorstand. Ein besonderer Dank gilt dem alten und neuen Vorsitzenden des Vorstandes Reinhold Mieskes für seinen unermüdlichen, ehrenamtlichen Einsatz und dafür, dass er bereit ist, dieses Amt weiterhin zu führen. Bei dieser ersten Sitzung nach den Einschränkungen durch die Pandemie gab es viel zu besprechen. Aktuell unterstützt die Stiftung die Renovierung der Zeidner Kirche im Rahmen eines EU-Projektes. Dafür gibt es eine gemeinsame Spendenaktion der Kirchengemeinde Zeiden, der Nachbarschaft Zeiden und der „Stiftung Zeiden“. Die Stiftung als gemeinnützig anerkannte Körperschaft kann steuerwirksame Zuwendungsbescheinigungen für Sach- und Geldspenden ausstellen. Wollen Sie uns bei unseren Projekten, die der Förderung der sozialen und kulturellen Arbeit, sowie solchen, die dem Erhalt des historischen Erbes unserer Vorfahren dienen, unterstützen, so nehmen wir Ihre Unterstützung gerne an.

Renate Schütz