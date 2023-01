Siebenbürgisch-Deutsches Heimatwerk mit neuem Vorstand

Ende 2022 haben wir, Uta Beckesch, Edith Foith und Ditta Janesch, unsere ehrenamtliche Tätigkeit im „Siebenbürgisch-Deutschen Heimatwerk“ in Drabenderhöhe nach über 30 bzw. 20 Jahren aus Altersgründen beendet. Wir werden unsere Begegnungen mit den vielen Menschen, besonders während der alljährlichen Pfingsttreffen sowie der Adventsausstellungen sehr vermissen und bedanken uns ganz herzlich für das uns entgegengebrachte Vertrauen.

Eine Weiterführung unserer Arbeit ist ab 1. Januar 2023 sichergestellt. Wir haben in Kathi Drotleff, telefonisch erreichbar unter (0 22 62) 70 11 63, und Hedda Schuller, Telefon: (0 22 62) 71 21 47, tatkräftige Nachfolgerinnen gefunden und wünschen ihnen für ihre neuen Aufgaben viel Erfolg. Bei Bedarf stehen wir im Rahmen unserer Möglichkeiten gerne zur Verfügung.Dem Adele Zay Verein sowie dem Wohn- und Pflegeheim „Haus Siebenbürgen“ möchten wir für die jahrzehntelange Bereitstellung des Verkaufs- und Ausstellungs-Raumes unseren besonderen Dank aussprechen und freuen uns, dass unsere Nachfolgerinnen weiterhin Gast in diesem Hause sein können. Unser Dank geht auch an Enni Janesch für die langjährige begleitende Beratung. Danken möchten wir auch unseren Männern Günther und Georg, die uns bei unserer Arbeit stets gerne und tatkräftig unterstützt haben.Wir sind zuversichtlich, dass das Siebenbürgisch-Deutsches Heimatwerk auch weiterhin viel Erfolg bei der Pflege und Weitergabe der siebenbürgischen Tradition haben wird.

Uta Beckesch, Edith Foith, Ditta Janesch