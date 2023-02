Industriegeschichtliche Denkmäler entlang von Wasserläufen dokumentiert

Besprechung des Buches Volker Wollmann: „Patrimoniu preindustrial și industrial în România (Vorindustrielle und industrielle Denkmäler in Rumänien)“, Band IX; Sibiu/Hermannstadt: Honterus Verlag, 2021; ISBN 978-606-008-099-2, 376 Seiten

Die 1869 gegründete „Erste Hermannstädter Eisengießerei, Maschinenfabrik, Mühlanstalt und Eisenhandlung“ konnte in ihrer Werbung auf mehrere bei Weltausstellungen (u.a. Wien 1873 und Budapest 1885) erhaltene Medaillen verweisen.

Auf der Aktie des Unterwalder Vorschussvereins mit Sitz in Mühlbach sind unter anderem die Mühle und das Elektrizitätswerk abgebildet.

Ungarischsprachiger Briefkopf des Orgelbauers Karl Einschenk in Kronstadt mit einer Skizze des Betriebsgeländes in der Schwarzgasse, in dem sich auch heute noch der Firmensitz befindet.

Es ist überraschend und beeindruckend zugleich, praktisch im Jahresrhythmus einen weiteren Band der Buchreihe über Industriedenkmäler in Rumänien in den Händen zu halten. Überraschend, weil der Abschluss der Reihe bereits mehrfach angekündigt wurde, und beeindruckend, mit welcher Akribie es dem Autor Volker Wollmann gelingt, Informationen über die Industriegeschichte des heutigen Rumäniens zusammenzutragen und Zeugnisse dieses Patrimoniums zu dokumentieren. So auch im bereits seit Frühjahr 2022 vorliegenden 9. Band, der nachfolgend summarisch vorgestellt werden soll. Für die Verzögerung bei der Rezension des – wie immer – durch den Honterus-Verlag in Hermannstadt in einwandfreier Druckqualität hergestellten Buches trägt allein der Schreiber dieser Zeilen die Verantwortung.Ein thematischer Schwerpunkt dieses Bandes sind wasserwirtschaftliche Anlagen entlang fließender Gewässer. Seit der Antike wurden Bäche und Flüsse als Transportwege genutzt, in den letzten Jahrhunderten wurden deren Lauf verändert, um die Nutzung durch Lastkähne und Schiffe zu erleichtern. Die Wasserkraft wurde für den Betrieb von Mühlen genutzt, später wurde Energie gewonnen. Dazu musste das Wasser teilweise gestaut werden. Viele dieser Nutzungen haben Spuren hinterlassen und sind für das kundige Auge erkennbar. Wollmann dokumentiert diese Spuren und erläutert die Hintergründe der Nutzung beispielsweise von Mieresch und Alt sowie von Kanalbauten.Den Großteil des Buches bilden Ergänzungen zu den bisher erschienenen Bänden. Dies sind sowohl neue Informationen zu bereits dokumentierten Industriedenkmälern als auch Meldungen zu bisher nicht beschriebenen Zeugnissen der Industriegeschichte. Zwei Beispiele aus Siebenbürgen seien nachfolgend durch Abbildungen veranschaulicht.Das vierte und letzte, vergleichsweise kurze Kapitel des Buches zeigt historische Wertpapiere, auf welchen Industriebetriebe abgebildet sind. Auch dies sei anhand einer Abbildung verdeutlicht.Wie in den bisherigen Bänden auch, beginnt der Autor seine Ausführungen mit guten und schlechten Nachrichten zum Schutz des industriellen Erbes in Rumänien; leider überwiegen die negativen Meldungen über das Verschwinden wichtiger Zeugnisse der Industriekultur. Es gibt aber auch Hoffnungsschimmer durch das verstärkte Interesse von Wissenschaft und Zivilgesellschaft für die oft einmaligen Bauten und technischen Anlagen. Zu dieser Einleitung gehören auch Ausführungen zu Technik-Museen und weiteren Schutzeinrichtungen. Dass ein Buch wie dieses erst durch die Zuarbeit vieler möglich ist, zeigt die Liste der Personen, bei denen sich der Autor bedankt. Im Zuge der Arbeiten an der Buchreihe ist ein potentielles Netzwerk des Schutzes und der Inwertsetzung des industriellen Erbes auch in Siebenbürgen entstanden. Im Anhang befindet sich neben dem Literaturverzeichnis ein für den zielgerichteten Zugriff hilfreiches Ortsverzeichnis.Das durchweg bebilderte Buch kann beim Verfasser, dem Historiker Dr. Volker Wollmann, Telefon: (06261) 64174, zum Preis von 22,40 Euro (einschließlich Versand) bestellt werden. Die an der Industrie- und Wirtschaftsgeschichte Interessierten können sich bereits auf den zehnten Band der Buchreihe freuen. Dieser wird im Laufe dieses Jahres erscheinen.

uk