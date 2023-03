6. März 2023

Dagmar Dusil liest im Haus der Heimat in Nürnberg

Die in Hermannstadt geborene Autorin Dagmar Dusil liest am Sonntag, den 12. März, um 17.00 Uhr im Haus der Heimat in Nürnberg (Imbuschstraße 1) aus ihrem Kurzgeschichtenband „Entblätterte Zeit“. Der Eintritt ist frei.

„Entblätterte Zeit“ ist Dagmar Dusils zweiter Kurzgeschichtenband. Er handelt von den Bewohnern eines Dorfes, die sich mit der Ankunft eines Paketes am Wendepunkt ihres Lebens wähnen, von Inga und ihrer von Metallen geprägten Kindheit, vom Hund Liberty, der beinahe eine politische Krise auslöst, vom Wettermacher und seinen Wolkenkanonen, von der trügerischen Idylle eines Bergdorfes, wo Wälder abgeholzt werden, von der Siebzehnjährigen, die einen Hundertmeterlauf vor sich hat und das Ziel nie erreichen möchte, von Mioara, die zu Marie wird und im Zwischendasein der auseinanderdriftenden Identitäten gefangen ist. Die Lesung wird veranstaltet vom Nürnberger Kulturbeirat zugewanderter Deutscher (



Dagmar Dusil, geboren 1948 in Hermannstadt. Studium der Anglistik und Germanistik an der Universität „Babeș-Bolyai" in Klausenburg. Veröffentlicht Lyrik und Prosa. Übersetzerin für Englisch, Rumänisch und Spanisch.

