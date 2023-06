„Lebenserinnerungen“ von Christine Friedsam

„Ich lasse meine Gedanken fliegen und lande, wie könnte es anders sein, in längst vergangenen Zeiten. Angekommen in Siebenbürgen, begebe ich mich in heimische Ortschaften, wo wir als junge Familie gelebt haben. Ich werde mich mit nahen Verwandten und vielen netten Menschen treffen, auch mit Landsleuten, die mal gelebt haben.“

Dem Wunsch ihrer Kinder folgend, hat Christine Friedsam, die 1938 in Eibesdorf als Christine Stamp geboren wurde, ihre „Lebenserinnerungen“ aufgeschrieben und unter diesem Titel als Buch herausgebracht. Neben ihrem Geburts- und Heimatort Eibesdorf ist Christine auch in Donnersmarkt heimisch geworden, wo sie den Bau- und Zimmermeister Georg Friedsam heiratete und mit ihm eine Familie gründete, als Kirchenmusikerin in der Gemeinde Orgel spielte und den Kirchenchor leitete, Musikunterricht gab und einen Hof bewirtschaftete.Auf fast 500 Seiten hat Christine (Teni) Friedsam ihre Erinnerungen und Erlebnisse niedergeschrieben und zeigt dabei siebenbürgisch-sächsisches Leben in all seinen Facetten auf: Geschichte und Geschichten, Bräuche, Rezepte, immer wieder Gedichte (sogar in einem eigenen Kapitel) und Lieder, die sie seit Jahrzehnten begleiten, sowie Texte in Mundart reihen sich in 25 großen und 255 kleinen Kapiteln aneinander und vermitteln das sehr persönliche Bild eines siebenbürgischen Lebensschicksals vom behüteten Aufwachsen in einer dörflichen Gemeinschaft über den Bruch durch den Zweiten Weltkrieg und die darauffolgende politische Wende bis zum Umbruch 1989, den Teni bereits in Deutschland erlebte, wohin sie 1983 nach jahrelanger Wartezeit ausreisen und in Erlangen (erneut) heimisch werden konnte.Die Beschäftigung mit der eigenen Lebensgeschichte hat Christine Friedsam viele Einsichten und Erkenntnisse beschert; eine davon mag hier exemplarisch stehen und den Schlusspunkt bilden. „Siebenbürgen zu lieben und doch aufzugeben, es zu verlassen, ist eine sonderbare Kunst, die mir das Leben durch die Überwindung vieler Hürden erklärt: Mutig sein, geduldig ausharren, Kraft sammeln und lernen zu entbehren, das stärkt die Zufriedenheit. Die Musik und der Glaube an das Gute sind Quellen, die mich täglich anregen, mich mit Atemluft versorgen und mich begleitend auf alles Nötige hinweisen.“

