Andreanum-Ausstellung beim Heimattag präsentiert

„Das Dokument zeigt, warum die Sachsen ticken, wie sie ticken“, sagte Dr. Harald Roth, Direktor des Deutschen Kulturforums östliches Europa, anlässlich der Ausstellungseröffnung in Dinkelsbühl. Der gebürtige Schäßburger führte gemeinsam mit seinem aus Kronstadt stammenden Historiker-Kollegen Dr. Thomas Şindilariu, Unterstaatssekretär beim Department für interethnische Beziehungen der Regierung Rumäniens, am Pfingstsamstag im Katholischen Pfarrzentrum in die Ausstellung „Andreanum. 800 Jahre Recht und Verfassung der Siebenbürger Sachsen“ ein.

Bei der Eröffnung der Ausstellung „Andreanum. 800 Jahre Recht und Verfassung der Siebenbürger Sachsen“ sprechen die Historiker Dr. Harald Roth und Dr. Thomas S¸indilariu (außen rechts) zum aufmerksam folgenden Auditorium, darunter der Bundesvorsitzende Rainer Lehni (rechts außen sitzend). Foto: Christian Schoger

Besucher der Ausstellungseröffnung. Foto: Christian Schoger

Die neue Wanderausstellung des Deutschen Kulturforums östliches Europa wurde am 18. und 19. Mai beim Heimattag in Dinkelsbühl erstmals gezeigt als „Preview“, also vorab im Umfang von zehn informativen und ansprechend illustrierten Roll-Ups. Die komplette Ausstellung soll beim Großen Sachsentreffen vom 2. bis 4. August in Hermannstadt präsentiert werden, dann, so jedenfalls die Hoffnung von Thomas Șindilariu, einschließlich der durch Karl I. Robert von Anjou bestätigten Abschrift des „Goldenen Freibriefs“ aus dem Jahr 1317; das Original-Dokument ist bekanntlich nicht erhalten geblieben. Nach Hermannstadt soll die Ausstellung später auch in Deutschland zu sehen sein. Die dreisprachige (deutsch, englisch, rumänisch) Wanderausstellung des Deutschen Kulturforums östliches Europa wird in Zusammenarbeit mit dem Department für interethnische Beziehungen beim Generalsekretariat der Regierung Rumäniens, dem Demokratischen Forum der Deutschen in Siebenbürgen und dem Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland sowie weiteren Partnern realisiert.Dr. Harald Roth hielt am Pfingstsonntagnachmittag im Ausstellungssaal einen hervorragend besuchten Vortrag über das Andreanum. In dieser so folgenreichen, identitätsstiftenden Urkunde bestätigte König Andreas II. von Ungarn 1224 die Rechte der deutschen Siedler des südlichen Siebenbürgen. Ihre darin definierte weitreichende Autonomie wurde im Laufe der Jahrhunderte konsequent gewahrt und ausgebaut. Auf der Basis dieses bis ins 17. Jahrhundert vielfach bestätigten Dokuments entwickelten sich die Deutschen Siebenbürgens schließlich zum staatstragenden Landstand und konnten ihre besondere Rechtsstellung bis 1876 halten. Die jahrhundertelange Erfahrung befähigte sie zu modernen Organisationsformen bis in die Gegenwart hinein (siehe Beitrag von Dr. Konrad Gündisch: „Äußerlich nichts aus Gold – inhaltlich Goldes Wert / 800 Jahre ‚Privilegium Andreanum‘, des ‚Goldenen Freibriefs‘ der Siebenbürger Sachsen“ ).