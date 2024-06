Heimattag in Dinkelsbühl: Letztes Grußwort des Präsidialberaters Sergiu Nistor und Ehrung Volker Wollmanns

Präsidialberater Sergiu Nistor übermittelte bei der Eröffnung des Heimattages am 18. Mai 2024 in Dinkelsbühl ein letztes Mal Grüße von Staatspräsident Klaus Johannis, dessen zweite Amtszeit in diesem Jahr zu Ende geht. Im letzten Jahrzehnt sei die Agenda des Präsidenten Rumäniens von verschiedenen und komplexen Herausforderungen geprägt gewesen, „wie beispielsweise der COVID-19-Pandemie, die unsere Resilienz und unser Gemeinschaftsgefühl auf die Probe gestellt hat. Nistor dankte der Stadt Dinkelsbühl, die als „geschichtsträchtiger Ort“ die deutsch-rumänischen Beziehungen sowie „Europa als Symbol für Demokratie, Würde und Wohlstand“ festige. Anschließend ehrte der Präsidialberater, zusammen mit Botschaftern Adriana Stănescu, den Historiker und Archäologen Dr. Volker Wollmann mit dem Kulturverdienstorden im Rang eines Ritters. Sergiu Nistors Rede wird im Folgenden im Wortlaut wiedergegeben.

Präsidialberater Sergiu Nistor (links) und Botschafterin Adriana Stănescu überreichten den Kulturverdienstorden an Dr. Volker Wollmann. Foto: Petra Reiner

Dr. Volker Wollmann erhält rumänischen Kulturverdienstorden

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Hammer,sehr geehrter Bundesvorsitzender Rainer Lehni,sehr geehrte frau Botschafterin Stănescu,sehr geehrter Herr Abgeordneter Ganţ,verehrte Ehrengäste, sehr geehrte Damen und Herren!Es ist mir eine besondere Ehre, heute in Dinkelsbühl anlässlich des Heimattages der Siebenbürger Sachsen anwesend zu sein. Ich möchte Ihnen die herzlichen Grüße des Präsidenten Rumäniens und den Gruß des Präsidialamtes zu diesem besonderen Jubiläum übermitteln.Ich möchte damit beginnen, meinen tief empfundenen Dank für die Gastfreundschaft und Herzlichkeit auszudrücken, die ich jedes Mal verspürt habe, als ich die Freude hatte, am Heimattag teilzunehmen. Heute, in diesem letzten Jahr meiner Anwesenheit bei diesem Fest, denke ich an die besonderen Momente, die ich als Vertreter des Präsidenten Rumäniens hier erlebt habe.Das letzte Jahrzehnt wurde in der Agenda des Präsidenten Rumäniens von verschiedenen und komplexen Herausforderungen geprägt, wie beispielsweise der COVID-19-Pandemie, die unsere Resilienz und unser Gemeinschaftsgefühl auf die Probe gestellt hat. Gleichzeitig galt seine Aufmerksamkeit in besonderer Weise der Stärkung der Demokratie, der Justiz und des Rechtsstaats. In vielen schwierigen Momenten waren die Beziehungen der Siebenbürger Sachsen zu ihrer Heimat, die Solidarität mit den Freunden aus Rumänien und Ihre Unterstützung – sei es direkt oder über die deutschen Behörden, die Sie schätzen und respektieren – für uns Rumänen eine besondere Hilfe.Erlauben Sie mir, diesen festlichen Rahmen zu nutzen, im Namen des Präsidenten von Rumänien die Einladung der Veranstalter zur Teilnahme am Großen Sachsentreffen auszusprechen, das vom 2. bis 4. August 2024 in Hermannstadt unter dem Motto „Heimat ohne Grenzen“ stattfinden wird.Zum Abschluss möchte ich Ihnen, Herr Oberbürgermeister, dafür danken, dass Ihre schöne Stadt Dinkelsbühl jedes Jahr zum Treffpunkt der Siebenbürger Sachsen wird und so auch ein Beitrag zur Stärkung der Beziehungen zwischen Rumänien und Deutschland geleistet wird. An diesem geschichtsträchtigen Ort werden die Werte der Freiheit und der kulturellen Identität geehrt. Die Wertschätzung des kulturellen Erbes der Siebenbürger Sachsen in Rumänien unterstreicht die Bedeutung der Vielfalt, die ein Motor für Innovation und gemeinsamen Fortschritt darstellt. Hier, wo sich unterschiedliche Traditionen begegnen, bauen wir Tag für Tag eine vielversprechendere Zukunft für unsere Gemeinschaften auf und festigen Europa als Symbol für Demokratie, Würde und Wohlstand.Ich persönlich bin für all das dankbar, was mir die siebenbürgisch-sächsische Gemeinschaft geschenkt hat, seit meiner Studienzeit bis hin zu meiner Tätigkeit als Berater des Präsidenten Rumäniens. Ich werde der siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaft weiterhin durch enge Beziehungen verbunden bleiben, die durch Freundschaft und Wertschätzung geprägt sind.Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit!Anschließend überreichte Präsidialberater Sergiu Nistor den rumänischen Kulturverdienstorden im Rang eines Ritters an den Historiker und Archäologen Dr. Volker Wollmann. Die hohe Auszeichnung, die von Präsident Klaus Johannis verliehen wurde ( diese Zeitung berichtete), sei „Ausdruck der Anerkennung des rumänischen Staates für den Beitrag von Dr. Wollmann zur Erforschung unseres industriellen Erbes sowie für die Bekanntmachung der Kultur der deutschen Minderheit in Rumänien“. Ganz besonders habe sich Wollmann um die Erforschung des industriellen Erbes des Bergbaus in Siebenbürgen verdient gemacht. Goldbach (Roșia Montană) sei inzwischen in die Welterbeliste der UNESCO als herausragende Kulturlandschaft aufgenommen worden, was auch Dr. Wollmann zu verdanken sei, der die ersten Forschungen in dieser Region nach dem Zweiten Weltkrieg koordiniert habe. Seine Forschungen habe Wollmann auch nach seiner Aussiedlung in die Bundesrepublik Deutschland als Leiter des Siebenbürgischen Museums in Gundelsheim sowie als wissenschaftlicher Beirat der Siebenbürgisch-Sächsischen Stiftung fortgesetzt. Er habe über all die Jahre enge Beziehungen zur rumänischen Forschergemeinschaft gepflegt. Zudem werde ihm der Kulturverdienstorden auch für „sein Engagement für seine Heimat und für das reiche Kulturerbe der deutschen Minderheit in Rumänien“ verliehen.Dr. Volker Wollmann bedankte sich für die hohe Auszeichnung, die er als Anerkennung seiner wissenschaftlichen Leistungen „im Bereich der Erforschung des industriellen Kulturerbes Rumäniens, vor allem Siebenbürgens und des Banats, und dessen kulturellen, musealen Inwertsetzung“ betrachte.Volker Wollmann wurde beim Heimattag in Dinkelsbühl – ebenso wie Hellmut Seiler – auch mit dem Siebenbürgisch-Sächsischen Kulturpreis 2024 ausgezeichnet (siehe Bericht in der SbZ Online vom 28. Mai ).