Kulturprogramm in Deutsch-Weißkirch mit Pianist Markel

Lesen Sie im Folgenden einen Veranstaltungshinweis des Konzertpianisten Johann Markel.

Johann Markel

In diesem Sommer 2024 bieten wir Ihnen wieder ein Kulturprogramm mit unterschiedlichsten Veranstaltungen in Deutsch-Weißkirch an. Über einen Zeitraum von drei Wochen können Sie sich in unserem Anwesen in der Strada Principala Nr. 160, Deutsch-Weißkirch / Viscri (Webseite: www.colligere1841.com ) von bildender Kunst über klassische Musik bis zum siebenbürgisch-sächsischen Kunsthandwerk inspirieren lassen.Wir beginnen mit der Eröffnungsfeier der Kunstausstellung amab 19.00 Uhr. Johann Markel spielt im Musikzimmer Werke der klassischen Klavierliteratur. Mit von der Partie ist der Canta Viscri Chor unter der Leitung von Marlies Markel-Gherghiceanu; am Klavier Johann Markel, Scheune; dazu die Hexen Band, Kathy Alesce; anschließend Party in der Scheune.Viscri ARTS Ausstellung:, Öffnungszeiten täglich 12.00-17.00 Uhr, Scheune, alle Kunstgegenstände sind käuflich zu erwerben.Workshop bei Manuela Maria Ivan am Dienstag, den, und Mittwoch, den, jeweils 11.00-16.00 Uhr, Kunsthandwerk, historische Bemalungen an Möbeln mit klarem Bezug zu typischen Kennzeichen von Deutsch-Weißkirch, Kosten 70 Euro pro Person, ab 10 Jahren, Kurs wird auf Englisch und Rumänisch gehalten, melden Sie sich bitte per E-Mail an unter hello [ät] colligere1841.com.Klaviermatinee mit Johann Markel am Dienstag, den, 11.00 Uhr, Musikzimmer, mit Werken von Beethoven, Chopin, Liszt, RavelHaferland-Abend und Abschlussfeier der Kunstausstellung am, ab 19.00 Uhr: Johann Markel spielt Werke der klassischen Klavierliteratur, Musikzimmer; Canta Viscri Chor unter der Leitung von Marlies Markel-Gherghiceanu, am Klavier Johann Markel, Scheune, „Hexen Band“, Kathy Alesce, anschließend Party in der ScheuneKonzertabend am Samstag, den, 19.00 Uhr, Musikzimmer, mit Werken u.a. von Poulenc, Bach, Enescu, Debussy; Cathrine de Mos-Starberg, Querflöte, Erzsike Kövy, Klavier