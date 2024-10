Deutsches Kulturforum östliches Europa auf der Frankfurter Buchmesse

Das Deutsche Kulturforum östliches Europa lädt voman seinen Stand (Halle 3.1, K 74) auf der Frankfurter Buchmesse ein. Präsentiert werden neben Publikationen von Partnerinstitutionen die vom Kulturforum verlegten lieferbaren Titel. Zum Kant-Jahr 2024 haben wir zum Beispiel eine Begleitbroschüre zu unserer Wanderausstellung Kant & Königsberg herausgegeben. Die Ausstellung kann auch in Plakatform an Bildungseinrichtungen, Bibliotheken und andere Institutionen verliehen werden.Die weltweit größte Buchmesse findet dieses Jahr zum 76. Mal statt, zum 19. Mal ist das Kulturforum dabei. Wenn die Messe ihre Tore ab Freitag, dem 18. Oktober, 14.00 Uhr, für das allgemeine Publikum öffnet, können die an unserem Stand ausgestellten Bücher auch gekauft werden. Hier geht es zum Verlagsverzeichnis 2025.Sie können aber auch interessante Bücher aus unserem Verlagsprogramm gewinnen: Drehen Sie unser Glücksrad und testen Sie Ihr Wissen über die Kultur des östlichen Europa und ihre vielsprachige Geschichte!