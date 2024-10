9. Oktober 2024

Wilhelm Schabel erhält Technologie-Preis in den USA

Prof. Dr. Wilhelm Schabel ist mit dem renommierten US-amerikanischen „Tallmadge Award“ im Bereich der Beschichtungstechnologie ausgezeichnet worden. Die Preisverleihung fand am 10. September auf dem 22. Symposium der Internationalen Gesellschaft für Beschichtungswissenschaft und -technik (International Society of Coating Science and Technology / ISCST) in Atlanta statt.

ISCST-Präsident Ted Lightfoot überreicht Prof. Wilhelm Schabel (links) den international renommierten Tallmadge Award 2024. Wie Schabel dieser Zeitung mitteilte, sei er der erste Deutsche, der diese Auszeichnung erhalten habe. ISCST-Präsident Ted Lightfoot erklärte in seiner Laudatio: „Dem diesjährigen Preisträger Professor Schabel ist es gelungen, das wohl weltweit führende Kompetenzzentrum in Trocknungstechnologie aufzubauen und dieses zur Exzellenz in der Beschichtungstechnologie auszubauen, gebündelt in einer Professur für Dünnschichttechnologie (Thin Film Technology).“



