19. November 2024

Studientag Rumänien erneut digital

Der zwölfte Studientag Rumänien findet erneut digital am 25. November statt und widmet sich dem Thema „Demokratie als Schauspiel? – Geschichte und Kultur politischer Wahlen in Rumänien“. 2024 wird für Rumänien weltweit als „Superwahljahr“ tituliert, denn Europa-, Kommunal-, Parlaments- und Präsidentschaftswahlen stehen an. Aus diesem aktuellen Anlass will der Studientag Rumänien zurückblicken und die Geschichte und Kultur politischer Wahlen in Rumänien ins Zentrum rücken. Inwiefern sind Wahlen und Wahlkämpfe Höhepunkte des politischen Prozesses? Wie beeinflusst die politische Kultur ihren Verlauf und Ausgang?





Die Online-Veranstaltung dauert von 15.00 bis 19.00 Uhr. Zur Teilnahme ist eine Anmeldung bei der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz bis 22. November unter dem Link Im Mittelpunkt des Studientages stehen zwei Diskussionsrunden. Die erste widmet sich den Wahlen bis zum Zweiten Weltkrieg und beleuchtet dabei neben einem allgemeinen Überblick auch die Wahlen und deren Bedeutung in Siebenbürgen und der Bukowina. Teilnehmer sind Prof. Dr. Bogdan Murgescu (Bukarest), PD Dr. Mariana Hausleitner (Berlin) und Dr. Dr. h.c. Florian Kührer-Wielach (München). Die zweite Runde mit Prof. Dr. Susanne Pickel (Duisburg), Dr. Roxana Stoenescu (Klausenburg) und Dr. habil. Ralf Göllner (Regensburg) wird sich auf die Wahlen nach 1990 konzentrieren. Moderiert werden die Diskussionen von Prof. Dr. Hans-Christian Maner (Mainz) bzw. Daniel Ursprung (Zürich).Die Online-Veranstaltung dauert von 15.00 bis 19.00 Uhr. Zur Teilnahme ist eine Anmeldung bei der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz bis 22. November unter dem Link https://s.rlp.de/yGJB7yW erforderlich.

Schlagwörter: Online-Veranstaltung, Rumänien, Politik

