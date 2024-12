Stuttgart entdeckt das Andreanum: Wanderausstellung zum 800. Jubiläum der Urkunde im Rathaus

Das Stuttgarter Rathaus ist nicht nur zentraler Sitz der Stadtverwaltung, sondern auch ein attraktiver, im Herzen der Landeshauptstadt gelegener Veranstaltungsort. Vom 28. Oktober bis 15. November wurde im Foyer des zweiten Obergeschosses die Wanderausstellung „Andreanum – 800 Jahre Recht und Verfassung der Siebenbürger Sachsen“ gezeigt.

Dr. Harald Roth und Thomas S¸indilariu präsentierten die Ausstellung. Foto: Heidrun Rau

Die dreisprachig deutsch-rumänisch-englisch angelegte Ausstellung auf zehn großformatigen Textiltafeln ruft dieses grundlegende Dokument ins Bewusstsein und bietet die wichtigsten Informationen aus acht Jahrhunderten. Zur Ausstellungseröffnung am 28. Oktober fanden sich 50 Besucher ein. Sie wurden von Michael Konnerth, dem Vorsitzenden der Landesgruppe Baden-Württemberg im Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, begrüßt. Auch Dr. Vlad Vasiliu, Generalkonsul von Rumänien in Stuttgart, sprach ein Grußwort.Im Anschluss präsentierten Dr. Harald Roth, Direktor des Deutschen Kulturforums Östliches Europa, und Thomas Şindilariu, Unterstaatssekretär im Departement für Interethnische Beziehungen der Regierung Rumäniens, die Ausstellung. Dafür hatten sie eine unterhaltsame „Show“ vorbereitet. Şindilariu stellt skeptisch die Frage: „Dieses Andreanum ist doch nur irgendein Privileg aus dem Mittelalter, aus der Zeit von Robin Hood, also eine alte Ziegenhaut. Und dafür so ein Tamtam? Wen interessiert das noch?“ Dr. Roths Antwort: „Es ist der Inhalt dieses Andreanums, der das Pergament so kostbar macht. Von der Hand des Königs wird bestätigt, dass seine treuen deutschen Gastsiedler sich rund um Hermannstadt selbst verwalten und richten konnten und ihnen niemand hineinredet“. In diesem Stil ging das Spiel aus provokativen Fragen und informativen Antworten weiter – und es wurde immer klarer, warum die „alte Ziegenhaut“ bis heute so wichtig ist, dass sie eine große Wanderausstellung verdient.

Heidrun Rau