Kut, mer riëde Såchsesch än Neuburg: Einladungen zu Seminar und öffentlicher Mundartlesung

Geben wir unserem Sächsisch eine Zukunft! Unsere bekannten Mundartautoren tun ihr Möglichstes, unser Sächsisch zu erhalten. Dafür treffen sie sich immer wieder, tauschen sich aus und tragen ihre Texte vor.

Treffen der Mundartautoren 2022 in Schweinfurt. Foto: Angelika Meltzer

Gibt es weitere Autoren, die sich und ihre Texte vorstellen wollen? Dann herzlich willkommen beim Mundartseminar amundin Neuburg an der Donau nahe Ingolstadt! Das Seminar beginnt am Samstag um 11.00 Uhr und endet am Sonntag um 16.00 Uhr nach der öffentlichen Lesung. Der Tagungsort ist das Sporthotel Neuburg, Am Eichet 8, 86633 Neuburg-Rödenhof. Meldet euch bitte bis 5. Februar an unter landesverband.bayern[ät]siebenbuerger.de (Betreff: Mundartseminar 2025) und nennt Namen und Telefonnummer. Ich werde euch anrufen und Näheres zum Ablauf erklären. Fahrtkosten werden erstattet, Verpflegung ist kostenlos, da wir über das Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen eine Förderung des bayerischen Sozialministeriums bekommen. Zum Inhalt des Seminars: Wir suchen u.a. anhand eines Gedankenaustausches junger Menschen mit kreativen Ideen nach Wegen, wie wir unser Sächsisch auch für junge Menschen interessant machen könnten. Weitere Themen zur Mundart ergeben sich aus der Praxis.Am Sonntag, demvon 14.00-16.00 Uhr findet im Sporthotel Neuburg eine öffentliche Lesung der Autoren mit Mundarttexten statt. Dazu laden wir alle Interessierten ein, ganz besonders unsere Landsleute aus Neuburg und Umgebung. Begleitet von Angelika Meltzer an der Gitarre werden wir zwischendurch auch sächsisch singen. Der Eintritt ist kostenlos. Herzlich willkommen!

Doris Hutter