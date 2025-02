22. Februar 2025

KulturWochenende auf Schloss Horneck

Schloss Horneck und die Kirchenburgen Siebenbürgens stehen im Mittelpunkt des KulturWochenendes des Vereins Siebenbürgisches Kulturzentrum Schloss Horneck. Vom 28.-30. März 2025 lädt der stilvolle Festsaal des Schlosses die Besucher wieder zu einem vielseitigen Programm ein: Gedenken an 500 Jahre seit der Flucht des Deutschmeisters von Schloss Horneck, die Restaurierung der Kirchenburgen in Siebenbürgen mit interessanten Parallelen für die anstehende Schlossdachsanierung sowie ein abwechslungsreiches Festprogramm mit Musik, spannenden Vorträgen, einer Ausstellung und Einblicken in den evangelischen Glauben in Siebenbürgen erwartet die Gäste. Anmeldung erforderlich: Die Teilnahme ist nur mit vorheriger Anmeldung möglich. Details zur Anmeldung finden Sie in diesem Artikel.

Freitag, 28. März



17.30 Uhr Begrüßung durch Helge Krempels, Vorsitzender des Siebenbürgischen Kulturzentrums „Schloss Horneck“ e.V. Danach wird Hon.-Prof. Dr. Konrad Gündisch, Ehrenvorsitzender des Schlossvereins, die Moderation des ersten Programmpunkts übernehmen. Mediasch steht jetzt im Mittelpunkt. Die Ausstellung: „Schätze auf Pergament und Papier - Zeugnisse der Schriftlichkeit in Mediasch vor 1600" wird von einem Gast aus Klausenburg, Univ.-Doz. Dr. Adinel Dinca, eröffnet. Dr. Hansotto Drotloff stellt die neue Broschüre „Mediasch“ aus der Reihe der Informationsbroschüren des Schlossvereins vor.



Prof. Dr. Ulrich Wien, 2023. Foto: privat Ulrich Wien 18.20 – 19.15 Uhr Vortrag „Ein feste Burg ist unser Gott“- Evangelischer Glaube in siebenbürgischen Kirchenburgen“ mit Prof. Dr. Ulrich Andreas Wien, musikalisch umrahmt von Tim Lucas, Bariton, und Prof. Heinz Acker am Klavier



19.30 – 20.15 Uhr Hits der großen Bühnen aus Schlager und Pop mit Karl Heinz Piringer unter dem Titel „Ich war noch niemals in New York“



Samstag, 29. März



Ab 9 Uhr werden Schlossführungen angeboten: 9.00 – 9.45 Uhr eine historische Führung mit Dr. Konrad Gündisch und 9.45 – 10.30 Uhr, eine bauliche Führung mit Dr. Axel Froese



11.00 Uhr Begrüßung durch Helge Krempels. Schwerpunkt: Kirchenburgen Siebenbürgens



11.10 – 11.40 Uhr Vortrag „Denkmalgerechte Restaurierung der Kirchenburgen nach 2000“ mit Hauptanwalt der evangelischen Kirche in Rumänien Friedrich Gunesch (Hermannstadt)



11.45 – 12.25 Uhr Vortrag „Beispiele denkmalgerechter Restaurierung“ mit Architekt Tudor Pavelescu (Hermannstadt)



12.25 – 12.45 Uhr Kurze Publikumsdiskussion zu den beiden Vorträgen Mittagessen mit Kaffee und Kuchen für angemeldete Gäste



15.00 Uhr Eröffnung des Kulturnachmittags durch Helge Krempels



15.15 – 16.30 Uhr Vortrag „775 Jahre Stiftung der Burg Horneck an den Deutschen Orden – 500 Jahre seit ihrer Zerstörung unter Götz von Berlichingen“ mit Hon.-Prof. Dr. Konrad Gündisch. Das musikalische Begleitprogramm „Ein Zeitreisender auf Schloss Horneck"- mit Gesang, mittelalterlichen Instrumenten, Elektronik übernimmt Musiker Rupert Bopp.



Rupert Bopp mit mittelalterlichen Klängen 2023 auf Schloss Horneck. Foto: Dr. Hans Günter Zerwes 16.45 – 17.30 Uhr Musikprogramm „Der König von Thule“ – deutsche Balladen mit Tim Lucas (Bariton) und Prof. Heinz Acker (Klavier)



17.45 – 18.30 Uhr „Anstehende denkmalgerechten Dachsanierung des Schlosses"- Neues aus der vor-restauratorischen Untersuchung berichten Dr. Axel Froese und Architekt Peter Schell



19.00 – 20.00 Uhr Konzert „O Sole Mio“ – Musik der großen Bühnen mit Opernsänger Prof. Milton Miller (Bariton) und Prof. Fenia Miller (Klavier)



Sonntag, 30. März



9.00 – 9.50 Uhr Musikalische Führung durch die siebenbürgische Musikgeschichte mit Prof. Heinz Acker



10.00 – 11.00 Uhr Feierliche Andacht mit Pfarrer Samuel Piringer, musikalische Begleitung durch Prof. Heinz Acker



Anmeldung und Teilnahmebedingungen: Aufgrund begrenzter Festsaalplätze ist eine schriftliche Anmeldung erforderlich. Mitglieder des Schlossvereins hatten bis zum 15. Februar Vorbuchungsrecht. Ebenso erhalten ältere und gehbehinderte Personen, Künstler, Referenten sowie Förderer und Kulturpaten bevorzugt Zimmer im Schloss. Zum Redaktionsschluss waren noch Festsaalplätze verfügbar, das Schlosshotel jedoch bereits ausgebucht. Eine Warteliste besteht, und Nachrücken ist bei Absagen möglich. Vier Zimmer im nahegelegenen Hotel Lamm sind bis zum 15. März reserviert. Bestätigung oder Absage der Anmeldung erfolgt bis spätestens 24. März.



Weitere Informationen und Anmeldung unter:



Dankeschön: Ein herzlicher Dank gilt der Kooperation mit dem Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e.V., gefördert durch das Bayerische Ministerium für Familie, Arbeit und Soziales, sowie Kulturpatin Helmine Klein und allen ehrenamtlichen Helfern. Die Veranstaltung wird rein ehrenamtlich organisiert. Wir freuen uns auf zahlreiche Gäste! Begrüßung durch Helge Krempels, Vorsitzender des Siebenbürgischen Kulturzentrums „Schloss Horneck“ e.V. Danach wird Hon.-Prof. Dr. Konrad Gündisch, Ehrenvorsitzender des Schlossvereins, die Moderation des ersten Programmpunkts übernehmen. Mediasch steht jetzt im Mittelpunkt. Die Ausstellung: „Schätze auf Pergament und Papier - Zeugnisse der Schriftlichkeit in Mediasch vor 1600" wird von einem Gast aus Klausenburg, Univ.-Doz. Dr. Adinel Dinca, eröffnet. Dr. Hansotto Drotloff stellt die neue Broschüre „Mediasch“ aus der Reihe der Informationsbroschüren des Schlossvereins vor.Vortrag „Ein feste Burg ist unser Gott“- Evangelischer Glaube in siebenbürgischen Kirchenburgen“ mit Prof. Dr. Ulrich Andreas Wien, musikalisch umrahmt von Tim Lucas, Bariton, und Prof. Heinz Acker am KlavierHits der großen Bühnen aus Schlager und Pop mit Karl Heinz Piringer unter dem Titel „Ich war noch niemals in New York“werden Schlossführungen angeboten: 9.00 – 9.45 Uhr eine historische Führung mit Dr. Konrad Gündisch und 9.45 – 10.30 Uhr, eine bauliche Führung mit Dr. Axel FroeseBegrüßung durch Helge Krempels. Schwerpunkt: Kirchenburgen Siebenbürgensr Vortrag „Denkmalgerechte Restaurierung der Kirchenburgen nach 2000“ mit Hauptanwalt der evangelischen Kirche in Rumänien Friedrich Gunesch (Hermannstadt)Vortrag „Beispiele denkmalgerechter Restaurierung“ mit Architekt Tudor Pavelescu (Hermannstadt)Kurze Publikumsdiskussion zu den beiden Vorträgen Mittagessen mit Kaffee und Kuchen für angemeldete GästeEröffnung des Kulturnachmittags durch Helge KrempelsVortrag „775 Jahre Stiftung der Burg Horneck an den Deutschen Orden – 500 Jahre seit ihrer Zerstörung unter Götz von Berlichingen“ mit Hon.-Prof. Dr. Konrad Gündisch. Das musikalische Begleitprogramm „Ein Zeitreisender auf Schloss Horneck"- mit Gesang, mittelalterlichen Instrumenten, Elektronik übernimmt Musiker Rupert Bopp.Musikprogramm „Der König von Thule“ – deutsche Balladen mit Tim Lucas (Bariton) und Prof. Heinz Acker (Klavier)„Anstehende denkmalgerechten Dachsanierung des Schlosses"- Neues aus der vor-restauratorischen Untersuchung berichten Dr. Axel Froese und Architekt Peter SchellKonzert „O Sole Mio“ – Musik der großen Bühnen mit Opernsänger Prof. Milton Miller (Bariton) und Prof. Fenia Miller (Klavier)Musikalische Führung durch die siebenbürgische Musikgeschichte mit Prof. Heinz AckerFeierliche Andacht mit Pfarrer Samuel Piringer, musikalische Begleitung durch Prof. Heinz AckerAufgrund begrenzter Festsaalplätze ist eine schriftliche Anmeldung erforderlich. Mitglieder des Schlossvereins hatten bis zum 15. Februar Vorbuchungsrecht. Ebenso erhalten ältere und gehbehinderte Personen, Künstler, Referenten sowie Förderer und Kulturpaten bevorzugt Zimmer im Schloss. Zum Redaktionsschluss waren noch Festsaalplätze verfügbar, das Schlosshotel jedoch bereits ausgebucht. Eine Warteliste besteht, und Nachrücken ist bei Absagen möglich. Vier Zimmer im nahegelegenen Hotel Lamm sind bis zum 15. März reserviert. Bestätigung oder Absage der Anmeldung erfolgt bis spätestens 24. März. www.schloss-horneck.de/maerz2025 oder telefonisch unter (0 62 69) 4 27 56 19. Anmeldeformulare können auf Wunsch zugesandt werden. Zimmerreservierungen im Schloss, alle Anmeldungen sowie Verpflegung erfolgen ausschließlich durch den Schlossverein.Ein herzlicher Dank gilt der Kooperation mit dem Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e.V., gefördert durch das Bayerische Ministerium für Familie, Arbeit und Soziales, sowie Kulturpatin Helmine Klein und allen ehrenamtlichen Helfern. Die Veranstaltung wird rein ehrenamtlich organisiert. Wir freuen uns auf zahlreiche Gäste! Heidrun Negura



Schlagwörter: Schloss Horneck, KulturWochenende, Wien

Bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.