



4. Oktober 2025

Weißenburger Kunsttage

Zu den 9. Weißenburger Kunst­tagen am 11. und 12. Oktober lädt die Stadt Weißenburg gemeinsam mit regionalen Künstlerinnen und Künstlern ein.

jeweils von 11.00 bis 17.00 Uhr besucht werden können. Weitere Informationen: Mit dabei ist die gebürtige Kronstädterin Gerhild Wächter, die im Gotischen Rathaus Fotografien und Scherenschnitte zeigt. Musik- und Tanzdarbietungen ergänzen die zahlreichen Ausstellungen, die sich über die ganze Stadt verteilen undbesucht werden können. Weitere Informationen: www.weissenburg.de/kunsttage/

Schlagwörter: Weißenburg, Kunst, Gerhild Wächter

