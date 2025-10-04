4. Oktober 2025
Weißenburger Kunsttage
Zu den 9. Weißenburger Kunsttagen am 11. und 12. Oktober lädt die Stadt Weißenburg gemeinsam mit regionalen Künstlerinnen und Künstlern ein.
Mit dabei ist die gebürtige Kronstädterin Gerhild Wächter, die im Gotischen Rathaus Fotografien und Scherenschnitte zeigt. Musik- und Tanzdarbietungen ergänzen die zahlreichen Ausstellungen, die sich über die ganze Stadt verteilen und jeweils von 11.00 bis 17.00 Uhr besucht werden können. Weitere Informationen: www.weissenburg.de/kunsttage/
Schlagwörter: Weißenburg, Kunst, Gerhild Wächter
