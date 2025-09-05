5. September 2025
Kunstwoche der GEDOK Franken mit Ausstellung
Seit vielen Jahren treffen sich Künstlerinnen der GEDOK Franken für eine Woche zum gemeinsamen Arbeiten in Schloss Almoshof. Diese Kunstwoche inspiriert zum interdisziplinären Arbeiten in der Gemeinschaft und fördert den Austausch der Künstlerinnen untereinander. Die Ergebnisse werden in einer anschließenden Ausstellung im Schloss präsentiert. Mit dabei ist auch die gebürtige Kronstädterin Gerhild Wächter, die beim diesjährigen Heimattag der Siebenbürger Sachsen ausgestellt hat.
Offene Ateliers: Mittwoch, 10., bis Freitag, 12. September, von 12.00 bis 16.00 Uhr
Interessierte Besucher*innen können den Künstlerinnen während der Arbeit über die Schultern schauen.
Vernissage: Sonntag, 14. September, 15.00 Uhr
Begrüßung: Miriam Fuggenthaler, Kuratorin Kulturladen Schloss Almoshof; Christine Kayser, Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion, Nürnberg; Christine Hagner, Vorsitzende GEDOK Franken; Musik: Hilde Pohl am Piano
Dauer der Ausstellung: Montag, 15., bis Sonntag, 28. September
Finissage: Sonntag, 28. September, 16.00 Uhr, mit Künstlerinnengesprächen
Kulturladen Schloss Almoshof
Almoshofer Hauptstr. 49-53
90427 Nürnberg
Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag von 10.00 bis 17.00 Uhr; Dienstag geschlossen; Sonntag von 13.00 bis 18.00 Uhr mit Kunstcafé
Infos auf: www.gedok-franken.de
