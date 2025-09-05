



5. September 2025

Kunstwoche der GEDOK Franken mit Ausstellung

Seit vielen Jahren treffen sich Künstlerinnen der GEDOK Franken für eine Woche zum gemeinsamen Arbeiten in Schloss Almoshof. Diese Kunstwoche inspiriert zum interdisziplinären Arbeiten in der Gemeinschaft und fördert den Austausch der Künstlerinnen untereinander. Die Ergebnisse werden in einer anschließenden Ausstellung im Schloss präsentiert. Mit dabei ist auch die gebürtige Kronstädterin Gerhild Wächter, die beim diesjährigen Heimattag der Siebenbürger Sachsen ausgestellt hat.

10., bis Freitag, 12. September, von 12.00 bis 16.00 Uhr

Interessierte Besucher*innen können den Künstlerinnen während der Arbeit über die Schultern schauen.



Vernissage: Sonntag, 14. September, 15.00 Uhr

Begrüßung: Miriam Fuggenthaler, Kuratorin Kulturladen Schloss Almoshof; Christine Kayser, Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion, Nürnberg; Christine Hagner, Vorsitzende GEDOK Franken; Musik: Hilde Pohl am Piano



Dauer der Ausstellung: Montag, 15., bis Sonntag, 28. September

Finissage: Sonntag, 28. September, 16.00 Uhr, mit Künstlerinnengesprächen



Kulturladen Schloss Almoshof

Almoshofer Hauptstr. 49-53

90427 Nürnberg

Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag von 10.00 bis 17.00 Uhr; Dienstag geschlossen; Sonntag von 13.00 bis 18.00 Uhr mit Kunstcafé



