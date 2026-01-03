



3. Januar 2026

Zwei neue Bücher von Wolfi Klein

Der langjährige Kneipier und nun zufriedene Rentner Wolfgang „Wolfi“ Klein, geboren 1956 in Hermannstadt, überrascht zum Ende des Jahres mit gleich zwei neuen Büchern.

„Bandsalat", erschienen im WHK Verlag (www.whk-verlag.de, ISBN 9-783-982-595122), enthält eine bunte Sammlung Texte und Fotos zum Thema Musik und wird am Mittwoch, 7. Januar, um 19.00 Uhr vom Autor persönlich im Unterhaus Mainz vorgestellt.

Das zweite Buch „Schnapsideen und Heimatgefühle. Bekenntnisse eines Kneipenwirts" (Herodot Verlag, ISBN 9-783-98641-192-3) ist eine Art Autobiografie, in der Klein „skurrile, rührende und persönliche Episoden aus seinem Leben" schildert, wie es im Buch heißt.

Der Klappentext verrät: „Es ist die Geschichte einer Jugend zwischen Streichen und Stillstand, Partys und Mangelwirtschaft. Von Fluchten in Kellerbars, überforderten Müttern, grimmigen Vätern, störrischen Hunden – und dem Versuch, im Chaos Haltung zu bewahren. Zwischen Notlügen und Nachbarschaft, Bestechung und Bindung wächst eine Haltung heran, die man früher Rückgrat nannte."

