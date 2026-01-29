



29. Januar 2026

Radio Siebenbürgen erweitert Programm: „Wort zum Werktag“

Radio Siebenbürgen reagiert auf die außerordentlich positive Resonanz auf sein beliebtes Format „Wort zum Sonntag“ (WzS) und kündigt eine besondere Programmoffensive für die bevorstehende Passionszeit an. Hörerinnen und Hörer dürfen sich auf eine tägliche Dosis spiritueller Impulse freuen: Ab Aschermittwoch, dem 18. Februar, bis einschließlich Ostersamstag, den 4. April 2026, wird Radio Siebenbürgen zusätzlich zum bewährten „Wort zum Sonntag“ auch das „Wort zum Werktag“ senden.

Diese neue, dreiminütige Andacht wird an jedem Werktag pünktlich um 10.00 Uhr ausgestrahlt und bietet eine kurze, aber wirkungsvolle Pause im Alltag. Die Entscheidung, das Programm während der Fastenzeit zu erweitern, resultiert aus dem großen Zuspruch, den das „Wort zum Sonntag“ erfährt. Viele Zuhörerinnen und Zuhörer haben den Wunsch nach mehr Gelegenheiten zur Besinnung geäußert.



„Das ,Wort zum Sonntag‘ ist zu einem festen Bestandteil für unsere Hörer geworden, die am Wochenende Inspiration suchen“, erklärt ein Sprecher von Radio Siebenbürgen. „Wir haben erkannt, dass dieser Bedarf an Momenten der Einkehr auch unter der Woche groß ist. Die Passionszeit, eine Zeit der Vorbereitung und Reflexion vor Ostern, ist der ideale Rahmen, um mit dem ,Wort zum Werktag‘ ein tägliches Angebot für geistliche Impulse zu schaffen."



Das „Wort zum Werktag“ wird inhaltlich und thematisch eng an das „Wort zum Sonntag“ angelehnt sein, um eine durchgehende und inspirierende Begleitung durch die gesamte Fastenzeit zu gewährleisten. Für alle treuen Hörer des „Wortes zum Sonntag“ gibt es eine beruhigende Nachricht: Das etablierte Format bleibt selbstverständlich in vollem Umfang und in seiner gewohnten Länge bestehen. Das „Wort zum Werktag“ ist als eine wertvolle Ergänzung gedacht, die das spirituelle Programmangebot von Radio Siebenbürgen in der Fastenzeit erweitert.



Hören Sie die täglichen Impulse des „Wortes zum Werktag" und bereiten sich so bewusst auf Ostern vor. Schalten Sie ein – täglich um 10.00 Uhr im Internet auf radio-siebenbuergen.de

