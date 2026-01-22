



22. Januar 2026

Siebenbürgen-Institut stellt sich vor: Online-Infoveranstaltung für alle Kreisgruppen

Der Siebenbürgisch-Sächsische Kulturrat e.V. ist der Trägerverein des Siebenbürgen-Instituts mit Siebenbürgischer Bibliothek und Archiv. Am 4. Februar 2026 um 19.00 Uhr laden Dr. Stefan Măzgăreanu, Vorsitzender des Kulturrats, und Dagmar Seck, Bundeskulturreferentin des Verbands der Siebenbürger Sachsen in Deutschland,

Persönlichkeitensammlung im Siebenbürgischen Archiv Foto: Siebenbürgen-Institut Vertreter aller Kreisgruppen zu einer kurzen Informationsveranstaltung ein. Neben einer Vorstellung des Siebenbürgen-Instituts mit Siebenbürgischer Bibliothek und Archiv in Gundelsheim sollen auch die Möglichkeiten diskutiert werden, wie die Einrichtung und Kreisgruppen etwa im Bereich der Archivierung und Dokumentation von siebenbürgisch-sächsischer Kulturarbeit und Verbandsgeschichte zusammenwirken können. Die Veranstaltung findet ausschließlich online per Teams statt. Anmeldungen bitte bis zum 30. Januar an Dagmar Seck, kulturreferat[ät]siebenbuerger.de. Der Teams-Link wird einen Tag vor Veranstaltungsbeginn zugeschickt.

Schlagwörter: Siebenbürgen-Institut, Gundelsheim, Kreisgruppen

