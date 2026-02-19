19. Februar 2026
Gedenken an den Einsturz des Glockenturms von Rothbach
Am 19. Februar 2016, um 21.13 Uhr, stürzte der Glockenturm der evangelischen Kirchenburg in Rothbach im Burzenland ein (diese Zeitung berichtete). Ein Wahrzeichen, das über Jahrhunderte das Dorf geprägt hatte, ging in wenigen Momenten verloren.
Mit dem Turm brachen Teile des Kirchenschiffs, die Glocken und die Orgel zusammen. Menschen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Doch der Verlust traf die Kirchengemeinde tief.
In diesem Jahr jährt sich dieses traurige Ereignis zum zehnten Mal. Zehn Jahre nach dem Einsturz ist die Erinnerung noch immer lebendig. Der Turm fehlt im Ortsbild, sein Klang im Alltag. Geblieben sind Trauer, aber auch Zusammenhalt, Hoffnung und die Verbundenheit der Menschen mit ihrer Kirche und ihrer Geschichte.
Radio Siebenbürgen wird dieses Ereignisses heute um 21.13 Uhr gedenken und symbolisch die Glocken des eingestürzten Turms erklingen lassen – als Zeichen des Erinnerns und der Verbundenheit über Zeit und Entfernungen hinweg. Link: Radio-Siebenbürgen hören – Hier geht’s zur Web-App! Wir erinnern. Wir vergessen nicht.
Jürgen Schnabel
