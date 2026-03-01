



1. März 2026

Carmen Puchianu veröffentlicht neues Buch

Gerade erschienen ist Carmen Elisabeth Puchianus Buch „Albumbilder – Geschichten“. In der Verlagsankündigung heißt es:

„Die Texte spiegeln unbeschönigt, ironisch gebrochen, mit einem Blick für die verquerte Komik nicht nur das Alltägliche wider, sondern auch die größeren Zusammenhänge politischer Geografie-Aspekte rumänischer Lebensrealität, so wie man sie als deutschsprachig Schreibende aus unmittelbarer und bodenständiger Perspektive im heutigen Siebenbürgen erlebt und verdichtet. Die Auseinandersetzung mit Themen, die ums Altern und Sterben sowie um Weiblichkeit und Körperlichkeit kreisen, verbindet die einzelnen Geschichten. Der Erzähldiskurs folgt den Gedankengängen der Protagonistinnen, lässt assoziative Verbindungen und Zusammenhänge entstehen, die auf gegenwärtige und frühere gesellschaftliche Zustände im östlichen Kultur- und Sprachraum, zu dem Siebenbürgen gehört, hinweisen.“



Die Kronstädterin Carmen Elisabeth Puchianu, Professorin für Deutsche Literatur an der Transilvania Universität ihrer Geburtsstadt bis 2022, wuchs dreisprachig auf (deutsch, ungarisch, rumänisch), legte ihr Abitur am Honterus-Gymnasium ab und studierte Anglistik und Germanistik in Bukarest. Sie arbeitete als Lehrerin, bevor sie 1995 an die Transilvania Universität wechselte, zuerst als Lektorin, dann als Dozentin und schließlich als Professorin. Seit 2022 ist sie im Ruhestand und als freischaffende Schriftstellerin tätig; zuletzt erschien von ihr „Die Professoressa. Ein Erotikon in gebundener und ungebundener Rede“ im Ludwigsburger Pop Verlag (2019).



Carmen Elisabeth Puchianu: „Albumbilder – Geschichten“. Paramon Verlag, Berlin, 2026, 246 Seiten, 18,80 Euro, ISBN 978-3-03830-865-2. „Die Texte spiegeln unbeschönigt, ironisch gebrochen, mit einem Blick für die verquerte Komik nicht nur das Alltägliche wider, sondern auch die größeren Zusammenhänge politischer Geografie-Aspekte rumänischer Lebensrealität, so wie man sie als deutschsprachig Schreibende aus unmittelbarer und bodenständiger Perspektive im heutigen Siebenbürgen erlebt und verdichtet. Die Auseinandersetzung mit Themen, die ums Altern und Sterben sowie um Weiblichkeit und Körperlichkeit kreisen, verbindet die einzelnen Geschichten. Der Erzähldiskurs folgt den Gedankengängen der Protagonistinnen, lässt assoziative Verbindungen und Zusammenhänge entstehen, die auf gegenwärtige und frühere gesellschaftliche Zustände im östlichen Kultur- und Sprachraum, zu dem Siebenbürgen gehört, hinweisen.“Die Kronstädterin Carmen Elisabeth Puchianu, Professorin für Deutsche Literatur an der Transilvania Universität ihrer Geburtsstadt bis 2022, wuchs dreisprachig auf (deutsch, ungarisch, rumänisch), legte ihr Abitur am Honterus-Gymnasium ab und studierte Anglistik und Germanistik in Bukarest. Sie arbeitete als Lehrerin, bevor sie 1995 an die Transilvania Universität wechselte, zuerst als Lektorin, dann als Dozentin und schließlich als Professorin. Seit 2022 ist sie im Ruhestand und als freischaffende Schriftstellerin tätig; zuletzt erschien von ihr „Die Professoressa. Ein Erotikon in gebundener und ungebundener Rede“ im Ludwigsburger Pop Verlag (2019).

Schlagwörter: Puchianu, Buch, Literatur

Bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.