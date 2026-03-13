



13. März 2026

Zwei Veranstaltungen mit Malwine Markel

Die Büchenbacher Buchwelt ist die erste Buchmesse in Büchenbach, organisiert von der Autorin Stefanie Baier. Eigenverlage und unabhängige Autoren präsentieren Fantasy-Literatur, Kinderbücher, Poesie, Romane. Die Besucher erwartet persönliche Treffen mit 20 Autoren und Autorinnen, signierte Bücher, vielseitiges Merchandising, Fotospot und mehr. Auch die siebenbürgische Autorin Malwine Markel wird mit ihren Büchern auf der Büchenbacher Buchwelt vertreten sein: am 15. März von 10.00-18.00 Uhr in der Grund- und Mittelschule Büchenbach, Schulstraße 1, in 91186 Büchenbach. Der Eintritt ist frei.



Gemeinschaftslesung der Autorengruppe „die wortkünstler live“: Wieder gibt es eine der bekannten und lustigen Gemeinschaftslesungen der Autorengruppe „die wortkünstler“, live zu erleben am 12. April um 16.00 Uhr auf der Kleinkunstbühne im Katz­wanger Kulturzentrum – KaKuze e.V., Lausitzerstraße 6/Eingang Kurlandstraße, 90453 Nürnberg-Katzwang, mit einer unterhaltsamen Moderation. Die Autorinnen und Autoren Kerstin Trimble, Norbert Autenrieth, Ursula Schmid-Spreer, Malwine Markel und Josef Uitz lesen eigene Geschichten. Das Thema lautet: „Von großen und kleinen Tieren“. Der Eintritt beträgt sieben Euro, ermäßigt sechs Euro.

