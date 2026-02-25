



Kulturreferentenseminar „Die Kunst des Ausstellens“ in Ulm: Nur noch wenige Plätze frei

Trachten, Keramik, Stickereien – wenn die Siebenbürger Sachsen sich irgendwo präsentieren, nutzen sie gerne Handarbeiten und Kunsthandwerkserzeugnisse, um ihr materielles Erbe und ihre Traditionen darzustellen. Mit viel Liebe zum Detail ordnen sie Objekte an, die mitunter über Generationen weitergegeben oder über mehrere Landesgrenzen mitgenommen wurden.

Die Ausstellung mit Katharina Böhms Nordsiebenbürger Handarbeiten beim Heimattag 2025 in Dinkelsbühl führt eindrücklich vor Augen, mit welchen Pfunden die Sachsen wuchern können. Foto: Dagmar Seck Das Kulturreferentenseminar „Die Kunst des Ausstellens – siebenbürgisch-sächsische Trachtenecken & Co.“ des Verbandes der Siebenbürger Sachsen fragt danach, wie man diese Mikroausstellungen noch besser erlebbar und erfahrbar machen kann: Welche Möglichkeiten stehen Laien zur Verfügung, um die bestmögliche Inszenierung zu erreichen? Welchen Nutzen kann biografisches Arbeiten haben und wie lassen sich interaktive Elemente einbauen? Einige wenige Plätze sind noch frei, Kurzentschlossene können sich noch bis zum 4. März anmelden!



Das Seminar findet vom 20. bis 22. März im Donauschwäbischen Zentralmuseum (DZM) in Ulm statt und richtet sich an die Kulturreferent/innen des Verbandes sowie andere interessierte Ausstellungsmacher/innen – auch aus dem HOG-Bereich! Die Teilnehmendenzahl ist auf 20 Personen beschränkt, der zu entrichtende Eigenbeitrag beträgt 30 Euro. Die Tagung wird vom Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales gefördert und ist eine Zusammenarbeit des Verbandes der Siebenbürger Sachsen mit dem DZM sowie der Kulturreferentin für den Donauraum.



Anmeldungen nimmt die Bundeskulturreferentin Dagmar Seck noch bis zum 4. März unter kulturreferat [ät] siebenbuerger.de entgegen. Bei ihr erhalten Sie auch detaillierte Infos zum Programm sowie den Referent/innen. Geben Sie bei Ihrer Anmeldung neben Namen, Anschrift und Telefonnummer bitte auch Ihre Kreisgruppe oder HOG, Ihre Funktion sowie ggf. Ihre Erwartungen ans Seminar an.

