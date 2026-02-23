



23. Februar 2026

Tagung in Bad Kissingen: „Siebenbürgen und die Rolle der Frauen in Geschichte und Gegenwart“

Der Frauenverband im Bund der Vertriebenen e.V. lädt vom 13. bis 15. März 2026 zur internationalen Begegnungstagung „Siebenbürgen und die siebenbürgisch-sächsischen Frauen – in Geschichte und Gegenwart“ in die Bildungsstätte Heiligenhof nach Bad Kissingen ein.

Die Bildungs- und Begegnungsstätte „Der Heiligenhof“ in Bad Kissingen. Foto: Siegbert Bruss Siebenbürgen ist eine historisch gewachsene Kulturlandschaft im Südosten Europas, die über Jahrhunderte vom Zusammenleben verschiedener Ethnien geprägt war. Die Tagung knüpft an die lange Geschichte der Siebenbürger Sachsen an, deren Gemeinschaft durch das Andreanum von 1224 geprägt wurde und sich durch Selbstverwaltung, Kirchenburgen und starke Gemeindestrukturen entwickelte. Frauen spielten dabei stets eine zentrale Rolle: Sie prägten das Familien- und Gemeindeleben, bewahrten kulturelle und handwerkliche Traditionen und leisteten einen wesentlichen Beitrag zum Fortbestand der siebenbürgisch-sächsischen Identität – sowohl in der alten Heimat als auch nach der Aussiedlung nach Deutschland. Thematisch beleuchtet die Tagung die historische Entwicklung der Gemeinschaft, die Lebenswege der Frauen sowie ihre Erfahrungen mit Krieg, Deportation, Enteignung, Auswanderung und Integration. Ebenso werden das Engagement von Frauen in Kirche, Vereinen und Verbänden sowie die heutigen Beziehungen zwischen den in Deutschland lebenden Siebenbürger Sachsen und der in Rumänien verbliebenen Gemeinschaft thematisiert.



Das Programm verbindet Fachvorträge, persönliche Erfahrungsberichte, kulturelle Beiträge und praxisorientierte Workshops. Referentinnen und Referenten aus Deutschland und Rumänien eröffnen dabei vielfältige Perspektiven und laden zum Austausch über Herkunft, Identität und kulturelles Erbe ein. Neben Vorträgen von Dr. Ingrid Schiel, Enni Janesch, Dr. Irmgard Sedler und Ilse Philippi gehört eine Lesung der Autorin Karin Gündisch zu den Programmhöhepunkten. In Workshops werden unter anderem Singen (Angelika Meltzer), Scherenschnitt (Gerhild Wächter), Backen nach siebenbürgisch-sächsischer Art (Annemarie Weber) sowie erste Schritte in Volkstänze (Ingrid Mattes) angeboten; ein „Bunter Abend“ mit Vorstellung der Workshop-Ergebnisse rundet das Begegnungsprogramm ab. Die Tagung endet am Sonntag mit einer Morgenandacht, einem Vortrag von Rainer Lehni, Bundesvorsitzender der Siebenbürger Sachsen in Deutschland und Mitglied im Präsidium des BdV, zum Verbandsleben und zur Frauenarbeit nach 1945 sowie einer gemeinsamen Reflexion. Die internationale Auslands-Begegnungstagung des Frauenverbandes im BdV wird uns im Frühsommer nach Siebenbürgen führen – insofern kann diese Tagung zugleich ein schöner Einstieg und eine inhaltliche Vorbereitung dafür sein.



Das Programm kann auf der Website des Frauenverbandes unter



Anmeldung bis zum 9. März in der Bildungsstätte Heiligenhof, Alte Euerdorfer Straße 1, 97688 Bad Kissingen, Telefon: (0971) 71470, E-Mail: info [ät] heiligenhof.de.



Pdf-Dateien zum Herunterladen:



Programm der Tagung „Siebenbürgen und die Rolle der Frauen in Geschichte und Gegenwart“



Faltblatt der Tagung „Siebenbürgen und die Rolle der Frauen in Geschichte und Gegenwart“ Siebenbürgen ist eine historisch gewachsene Kulturlandschaft im Südosten Europas, die über Jahrhunderte vom Zusammenleben verschiedener Ethnien geprägt war. Die Tagung knüpft an die lange Geschichte der Siebenbürger Sachsen an, deren Gemeinschaft durch das Andreanum von 1224 geprägt wurde und sich durch Selbstverwaltung, Kirchenburgen und starke Gemeindestrukturen entwickelte. Frauen spielten dabei stets eine zentrale Rolle: Sie prägten das Familien- und Gemeindeleben, bewahrten kulturelle und handwerkliche Traditionen und leisteten einen wesentlichen Beitrag zum Fortbestand der siebenbürgisch-sächsischen Identität – sowohl in der alten Heimat als auch nach der Aussiedlung nach Deutschland. Thematisch beleuchtet die Tagung die historische Entwicklung der Gemeinschaft, die Lebenswege der Frauen sowie ihre Erfahrungen mit Krieg, Deportation, Enteignung, Auswanderung und Integration. Ebenso werden das Engagement von Frauen in Kirche, Vereinen und Verbänden sowie die heutigen Beziehungen zwischen den in Deutschland lebenden Siebenbürger Sachsen und der in Rumänien verbliebenen Gemeinschaft thematisiert.Das Programm verbindet Fachvorträge, persönliche Erfahrungsberichte, kulturelle Beiträge und praxisorientierte Workshops. Referentinnen und Referenten aus Deutschland und Rumänien eröffnen dabei vielfältige Perspektiven und laden zum Austausch über Herkunft, Identität und kulturelles Erbe ein. Neben Vorträgen von Dr. Ingrid Schiel, Enni Janesch, Dr. Irmgard Sedler und Ilse Philippi gehört eine Lesung der Autorin Karin Gündisch zu den Programmhöhepunkten. In Workshops werden unter anderem Singen (Angelika Meltzer), Scherenschnitt (Gerhild Wächter), Backen nach siebenbürgisch-sächsischer Art (Annemarie Weber) sowie erste Schritte in Volkstänze (Ingrid Mattes) angeboten; ein „Bunter Abend“ mit Vorstellung der Workshop-Ergebnisse rundet das Begegnungsprogramm ab. Die Tagung endet am Sonntag mit einer Morgenandacht, einem Vortrag von Rainer Lehni, Bundesvorsitzender der Siebenbürger Sachsen in Deutschland und Mitglied im Präsidium des BdV, zum Verbandsleben und zur Frauenarbeit nach 1945 sowie einer gemeinsamen Reflexion. Die internationale Auslands-Begegnungstagung des Frauenverbandes im BdV wird uns im Frühsommer nach Siebenbürgen führen – insofern kann diese Tagung zugleich ein schöner Einstieg und eine inhaltliche Vorbereitung dafür sein.Das Programm kann auf der Website des Frauenverbandes unter https://frauenverband-bdv.de eingesehen oder am Ende dieses Artikels als pdf-Datei heruntergeladen werden. Bei Fragen zur Tagung wenden Sie sich bitte an Hiltrud Leber, Präsidentin des Frauenverbandes im BdV e.V. und Tagungsleiterin, Telefon: (08442) 953822, E-Mail: praesidentin [ät] frauenverband-bdv.de.Anmeldung bis zumin der Bildungsstätte Heiligenhof, Alte Euerdorfer Straße 1, 97688 Bad Kissingen, Telefon: (0971) 71470, E-Mail: info [ät] heiligenhof.de.

Schlagwörter: Frauen, Tagung, Heiligenhof, BdV

Bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.