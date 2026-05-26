



26. Mai 2026

Museumsangebote in Gundelsheim

An den Feierlichkeiten des Schlossvereins am 2. Mai auf Schloss Horneck in Gundelsheim beteiligte sich auch das Siebenbürgische Museum mit drei hochwertigen Veranstaltungen. Um 13.00 Uhr führte Dr. Markus Lörz durch die Ausstellung von Kaspar Lukas Teutsch im Grafik-Kabinett des Museums. Dr. Irmgard Sedler eröffnete um 14.00 Uhr den neuen Kirchenraum in der Dauerausstellung. Anschließend führte Helga Lutsch um 15.00 Uhr durch die Retrospektive der in Schäßburg geborenen Künstlerin Gertrud Hornung (1937-1977) „Aber du, Herr, machst mich frei …“. Gertrud Hornung lebte seit 1963 in der Bundesrepublik Deutschland.

Helga Lutsch (links) führte in die Ausstellung Hornung ein, hier im Gespräch mit Renate Hornung-Draus. Foto: Werner Sedler Die Besucher der Hornung-Ausstellung waren tief beeindruckt von den Werken der für sich Sinn suchenden Malerin. Die Führung mit Helga Lutsch verweilte bei einigen wichtigen Lebens- und Malstationen der Künstlerin: In der „Freiheit“ der Bundesrepublik entwickelte die Malerin einen ganz neuen Stil. Für die 1960er Jahre stehen beispielhaft, neben vielen anderen Werken, die „Tausendfüßler“, die an die abzuarbeitenden „Laufzettel“ für die Neuankömmlinge in der Bundesrepublik erinnern. Ab den 1970ern entstehen Werke in einem ganz neuen, einzigartigen von der Künstlerin erschaffenen Stil, der nicht mit Bisherigem vergleichbar ist. Der Mensch wird zum zentralen Element ihrer Werk. Er wird nun auf sein Antlitz, seine Hände, seine Füße verdichtet. Gertrud Hornung, die sich von der institutionellen Kirche getrennt hatte, wendete sich dem kontemplativen Leben der Benediktinerinnen sowie den Weltreligionen, der nordisch-germanischen Mystik und dem ägyptischen Totenkult zu. Es sind viele Grafiken überliefert, die Bibeltexte und -Sprüche symbolisieren. Als Beispiel seien die Grafiken „Von den klugen und törichten Jungfrauen“ I und II genannt. Sie sollen den Text aus Matthäus 25/1-13 „Darum wachet, denn ihr wisst nicht, welchen Tag euer Herr kommen wird“ darstellen.



Am Internationalen Museumstag am 17. Mai fand eine weitere Führung durch die Ausstellung auf Schloss Horneck statt. Die Besucher der Hornung-Ausstellung waren tief beeindruckt von den Werken der für sich Sinn suchenden Malerin. Die Führung mit Helga Lutsch verweilte bei einigen wichtigen Lebens- und Malstationen der Künstlerin: In der „Freiheit“ der Bundesrepublik entwickelte die Malerin einen ganz neuen Stil. Für die 1960er Jahre stehen beispielhaft, neben vielen anderen Werken, die „Tausendfüßler“, die an die abzuarbeitenden „Laufzettel“ für die Neuankömmlinge in der Bundesrepublik erinnern. Ab den 1970ern entstehen Werke in einem ganz neuen, einzigartigen von der Künstlerin erschaffenen Stil, der nicht mit Bisherigem vergleichbar ist. Der Mensch wird zum zentralen Element ihrer Werk. Er wird nun auf sein Antlitz, seine Hände, seine Füße verdichtet. Gertrud Hornung, die sich von der institutionellen Kirche getrennt hatte, wendete sich dem kontemplativen Leben der Benediktinerinnen sowie den Weltreligionen, der nordisch-germanischen Mystik und dem ägyptischen Totenkult zu. Es sind viele Grafiken überliefert, die Bibeltexte und -Sprüche symbolisieren. Als Beispiel seien die Grafiken „Von den klugen und törichten Jungfrauen“ I und II genannt. Sie sollen den Text aus Matthäus 25/1-13 „Darum wachet, denn ihr wisst nicht, welchen Tag euer Herr kommen wird“ darstellen.Am Internationalen Museumstag am 17. Mai fand eine weitere Führung durch die Ausstellung auf Schloss Horneck statt. Helga Lutsch

Schlagwörter: Gundelsheim, Siebenbürgisches Museum, Programm

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