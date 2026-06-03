



3. Juni 2026

Sonderführungen im Siebenbürgischen Museum am 4. und 5. Juni

Im Siebenbürgischen Museum in Gundelsheim finden an Fronleichnam, dem 4. Juni, und am 5. Juni Sonderführungen zur Ausstellung „Aber Du, Herr, machst mich frei…" von Gertrud Hornung statt.

Flyer mit dem Bild "Rollen = Richtung" von Gertrud Hornung, 1967, 40 x 30 cm, Mischtechnik, Privatbesitz Die Bildwelten der Künstlerin Gertrud Hornung (1937-1977) erzählen vom schwierigen Ankommen in einem unbekannten Land, das doch voller Verheißungen ist. Das Finden der ersehnten Freiheit ist keineswegs selbstverständlich. Zwei Sonderführungen bieten neue Perspektiven und geben Raum für Austausch und Gespräch. Die Teilnahme an den Führungen ist kostenlos. Der Eintritt ins Museum beträgt: 5 Euro / ermäßigt 3 Euro.



Sonderführung am Donnerstag, den 4. Juni 2026, 15.00 Uhr: Nachspüren, Entdecken, Verstehen Helga Lutsch, Autorin des gerade erschienenen Werkverzeichnisses von Gertrud Hornung, spricht über ihre Annäherung an das Werk der Künstlerin und stellt ausgewählte Arbeiten vor; Moderation: Dr. Heinke Fabritius. 5. Juni 2026, 15.00 Uhr: Vom Ankommen, vom Freisein Ausgehend vom Werk Gertrud Hornungs eröffnet Dr. Heinke Fabritius den Blick auf die Arbeiten weiterer Künstlerinnen und Künstler im Siebenbürgischen Museum. Die Bildwelten der Künstlerin Gertrud Hornung (1937-1977) erzählen vom schwierigen Ankommen in einem unbekannten Land, das doch voller Verheißungen ist. Das Finden der ersehnten Freiheit ist keineswegs selbstverständlich. Zwei Sonderführungen bieten neue Perspektiven und geben Raum für Austausch und Gespräch. Die Teilnahme an den Führungen ist kostenlos. Der Eintritt ins Museum beträgt: 5 Euro / ermäßigt 3 Euro., Autorin des gerade erschienenen Werkverzeichnisses von Gertrud Hornung, spricht über ihre Annäherung an das Werk der Künstlerin und stellt ausgewählte Arbeiten vor; Moderation: Dr. Heinke Fabritius.Ausgehend vom Werk Gertrud Hornungs eröffnetden Blick auf die Arbeiten weiterer Künstlerinnen und Künstler im Siebenbürgischen Museum.

Schlagwörter: Schloss Horneck, Siebenbürgisches Museum, Gundelsheim, Ausstellung, Hornung

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