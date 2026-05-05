



5. Mai 2026

Gert & Uwe Tobias stellen in Regensburg aus

Das Kunstforum Ostdeutsche Galerie in Regensburg (Dr.-Johann-Maier-Straße 5; Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 10.00 bis 17.00 Uhr, Donnerstag 10.00 bis 20.00 Uhr, an Feiertagen bis 17.00 Uhr) zeigt vom 9. Mai bis 27. September die Ausstellung „Gert und Uwe Tobias. Lovis-Corinth-Preis 2026“.

Gert & Uwe Tobias © VG Bild-Kunst, Bonn 2026, Foto: Uwe Moosburger, www.altrostudio.de Wie es in der Ausstellungsankündigung des Kunstforums Ostdeutsche Galerie heißt, sind die 1973 in Kronstadt geborenen Zwillingsbrüder Gert und Uwe Tobias „bedeutende Vertreter einer jüngeren Künstlergeneration mit Wurzeln im östlichen Europa. Bekanntheit erlangten sie insbesondere mit großformatigen Farbholzschnitten: Anders als es bei dieser jahrhundertealten Technik zu erwarten wäre, schneiden die beiden ihre Bilder nicht etwa in den Druckstock, sondern zersägen die Holzplatte in Einzelteile. Aus diesen Elementen fügen sie das jeweilige Motiv zusammen. Ihre unverwechselbaren Bildwelten voller rätselhafter Figuren und surrealer Formen zeichnen sich durch eine klare, plakative Ästhetik aus. Zeichnung, Collage und dreidimensionale Objekte erweitern das Repertoire. Die Anregung für ihre Motive finden die Brüder im Bilder- und Formenschatz der Kunstgeschichte sowie immer wieder auch in der Volkskunst und den Mythen ihrer siebenbürgischen Heimat.“ Das Künstlerduo ist Träger des Lovis-Corinth-Preises 2026. In der am 8. Mai eröffneten Werkschau hängen ältere und neuere Arbeiten thematisch vereint nebeneinander. Darüber hinaus gestalten die Preisträger das Foyer des Museums künstlerisch und verwandeln es für die Dauer der Ausstellung in ein einzigartiges Gesamtkunstwerk. Ein ausführlicherer Beitrag zur Ausstellung erscheint in der nächsten Ausgabe dieser Zeitung. Wie es in der Ausstellungsankündigung des Kunstforums Ostdeutsche Galerie heißt, sind die 1973 in Kronstadt geborenen Zwillingsbrüder Gert und Uwe Tobias „bedeutende Vertreter einer jüngeren Künstlergeneration mit Wurzeln im östlichen Europa. Bekanntheit erlangten sie insbesondere mit großformatigen Farbholzschnitten: Anders als es bei dieser jahrhundertealten Technik zu erwarten wäre, schneiden die beiden ihre Bilder nicht etwa in den Druckstock, sondern zersägen die Holzplatte in Einzelteile. Aus diesen Elementen fügen sie das jeweilige Motiv zusammen. Ihre unverwechselbaren Bildwelten voller rätselhafter Figuren und surrealer Formen zeichnen sich durch eine klare, plakative Ästhetik aus. Zeichnung, Collage und dreidimensionale Objekte erweitern das Repertoire. Die Anregung für ihre Motive finden die Brüder im Bilder- und Formenschatz der Kunstgeschichte sowie immer wieder auch in der Volkskunst und den Mythen ihrer siebenbürgischen Heimat.“ Das Künstlerduo ist Träger des Lovis-Corinth-Preises 2026. In der am 8. Mai eröffneten Werkschau hängen ältere und neuere Arbeiten thematisch vereint nebeneinander. Darüber hinaus gestalten die Preisträger das Foyer des Museums künstlerisch und verwandeln es für die Dauer der Ausstellung in ein einzigartiges Gesamtkunstwerk. Ein ausführlicherer Beitrag zur Ausstellung erscheint in der nächsten Ausgabe dieser Zeitung.

Schlagwörter: Ausstellung, Tobias, Kunst, Regensburg

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