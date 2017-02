Kommentare zum Artikel

1 • kokel schrieb am 05.12.2016, 23:35 Uhr:

Es ist immer eine Herzensangelegenheit, wenn man Lieder von Manfred Ungar vernimmt und sie genießt. Etwas Wehmut klingt da immer mit. Man schließt die Augen und versetzt sich in eine Welt, die es leider so nicht mehr gibt: Sanfte Berge, fast rauschlos dahinfließende Bäche und Flüsse, an deren Ufer es versteckte Häuser gibt, aus denen sich ein junges Wesen in seiner ganzen Naturschönheit zeigt. Im Geäst zwitschern munter die Vögel, während man selber einfach verweilt und bei leisen Klängen die Idylle bewundert. Waren das noch Zeiten, die der Autor hier vertont.

Beitrag am 05.12.2016, 23:37 Uhr von kokel geändert.