Der Textdichter des Siebenbürgerliedes, Max Moltke, heiratete eine Siebenbürgerin und weilte etwa 7 Jahre in Kronstadt, war also mit Südsiebenbürgen – und wohl mit dessen Mundart – eng vertraut.



Vielleicht hielt er es aber für richtig, dass sein Text zu diesem Lied nicht nur lokal gefärbt sein dürfe, sondern dass es für alle Siebenbürger Sachsen – Nord= und Südsiebenbürger – Geltung haben sollte.



Sogar die hier vorgeschlagene Mundart musste – laut dem Artikel – in der Stadtmundart von Hermannstadt verfasst werden, “also in eine neutralere Variante, … da weder ihre Neustädter noch eine andere Dorfmundart allgemein verständlich wären.” Um wieviel mehr trifft das auf das Nord-Siebenbürgische zu.



In Kitchener, Kanada, dessen sächsische Bevölkerung meistens aus Nord-Siebenbürgern besteht, singt man mit Begeisterung die deutsche Fassung. Sogar im Transylvania Chor wäre ein Versuch, eine Fassung auf Südsiebenbürgisch zu singen, ein unmögliches Unterfangen.



Es wäre praktisch, die lokal gefärbte Mundart-Version höchstens als Sekundär-Erscheinung zu diesem Lied zu betrachten – zugunsten der allumfassenden deutschen Version.

Somit würde die Schlusszeile für alle Siebenbürger Sachsen zur Geltung kommen:



“und um alle deine Söhne schlinge sich der Eintracht Band.”



Waldemar Scholtes

Kitchener, Ontario, Kanada