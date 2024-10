1 • ingenius mobile schrieb am 13.10.2024, 14:53 Uhr (um 15:16 Uhr geändert):

Nun bin ich schon beinahe ein alter Mann geworden, aber damals zu Studienzeiten hatte ich das Glück und die Ehre eine Windows NT 4.0 Domäne 5 Jahre lang zu administrieren. Sie hieß UGEFSBAU und war eine Unterdomäne der UGEHERMES, der Hauptdomain der UGE Essen.

Vorteil von dieser Art seine "Scholle" im WWW abzusichern ist, dass man das mit einer doppelten und unabhänhigen "Vertrauensstellung" mit zwei anderen Schollen (Domains) gelöst hat!

War ein Konzept sicher für alle Ewigkeit!



Bildlich kann man sich das wie folgendes Foto vorstellen: einer macht ein Foto (in diesem Fall ich) und zwei andere (das sind die richtigen Profis von der SbZ - nicht zu verwechseln mit der SZ!) stehen (Gewehr) Kamera bei Fuß, falls es der erste nicht hinbekommt, oder beim Fotografieren vielleicht sturkelt:

Dieses Konzept mit den eigenen Schollen (domains) ist deshalb so fein, weil man nicht von der Seite, wie bei (wie hieß nochmal der Held aus der Mythologie, der dem Sirenengesang nicht erlegen war, sondern sich an den Mast des Schiffes von seinen Matrosen hat festbinden lassen?) angesungen werden kann und sofort so sehr gerührt ist, dass man entweder Heulen oder Mitsingen wählen muss!

Im Zweifel wählt ein Deutscher Mann immer/überwiegend das Weinen, weil das schneller vorbei ist.

Noch etwas empfehle ich: sehen sie Fernsehen ohne "Sonor" - es ist pfantastisch um die Sinne zu schärfen!!!

Nachdem ich als Zeichen meiner Anerkennung gegenüber den drei herzigen Damen vom Zeidner Gesangtrio Effi Kaufmes, Annette Königes und Diethild Maier meinen Borsalino gelupft und wieder aufgesetzt habe, sage ich Danke , Verlgelt's Gott und stelle hiermit (im Mitgfliederbereich) einen eigenen Kanon in den Dienst unserer Gemeinschaft:

(Richtig gelesen: Singen und Tanzen gleichzeitig!) unter dem Link im Mitgliederbereich:

