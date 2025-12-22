Kommentare zum Artikel
Weihnachten 2025, ein Neubeginn für Schloss Horneck
Es war einmal, an einem kalten Winterabend, als die ersten Schneeflocken leise über das Neckartal tanzten und sich wie zarte Träume auf die alten Mauern von Schloss Horneck legten. Hoch oben, über den Lichtern von Gundelsheim, ruhte das Schloss wie ein Wächter über die Zeiten hinweg – stolz, doch ein wenig müde. Wind und Wetter hatten ihm zugesetzt, und das Dach, das einst Schutz und Geborgenheit bot, war alt geworden, vom Regen gezeichnet und vom Frost geplagt. mehr...
1 • Johann Kremer schrieb am 22.12.2025, 12:19 Uhr:Danke, liebe Heidi für eine richtig bewegende Weihnachtsgeschichte!
Hoffen wir, dass sie möglichst viele unserer Mitbürger erreicht.
Der Erfolg wird dann sicherlich nicht auf sich warten lassen.
Frohe Weihnachten all den alten und neuen Freunden und Förderern von uznserem Schloss Horneck!!
Ein gutes, gesundes und möglichst friedliches Jahr 2026!
