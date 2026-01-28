



28. Januar 2026

Matrix über Franz Hodjak

Die Zeitschrift Matrix widmet ihre Ausgabe 3/2025 dem am 6. Juli vergangenen Jahres verstorbenen Schriftsteller, Dichter und Aphoristiker Franz Hodjak. Der Verleger Traian Pop Traian konnte viele namhafte Weggefährten gewinnen, um den 1944 in Hermannstadt geborenen Hodjak zu würdigen:

Edith Ottschofski, Georg Aescht, Edith Konradt, Walter Fromm, Theo Breuer, Axel Helbig, Horst Samson, Konrad Klein, Matthias Buth und nicht zuletzt der Verleger selbst nähern sich dem Dichter posthum auf ganz unterschiedliche Arten. Die Künstlerin Astrid Hodjak, Tochter des Verstorbenen, steuert einige ihrer bild­nerischen Arbeiten bei.



Matrix. Zeitschrift für Literatur und Kunst erscheint im Ludwigsburger Pop Verlag; die Ausgabe 3/2025 über Franz Hodjak, 202 Seiten, ISSN 1861-8006, kostet 15 Euro und kann im Buchhandel oder über E-Mail: bestellung-service[ät]pop-verlag.com bestellt werden.

