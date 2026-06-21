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Wissenschaftliches Abschiedssymposium für Prof. Dr. med. Michael Untch
Mit einem wissenschaftlichen Abschiedssymposium am 24. April in Berlin hat der international renommierte Brustkrebsspezialist Prof. Dr. med. Michael Untch, Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe im Helios Klinikum Berlin-Buch, seinen Übergang in den Ruhestand begangen. Der 1957 in Fogarasch in Siebenbürgen geborene Gynäkologe übergab dabei symbolisch die Schlüssel der Klinik an seine Nachfolgerinnen. Nationale und internationale Gratulanten aus seinem Fachgebiet und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens würdigten seine Leistung ebenso wie ehemalige Patientinnen, die in bewegenden Worten ihre Krankengeschichte schilderten und ihm dafür dankten, dass er ihnen ein zweites Leben geschenkt habe. mehr...
Kommentare
Artikel wurde 1 mal kommentiert.
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1 • Melzer, Dietmar schrieb am 28.06.2026, 18:31 Uhr:Hallo Herr Prof. Dr. med. Michael Untch kann es sein, dass Sie Vorfahren in Großschenk haben? Bitte entschuldigen Sie meine etwas private Frage...
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