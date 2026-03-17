



17. März 2026

Call for Papers: „Moldau als Region und Republik“

Im Rahmen des Internationalen Forums Moldova, das vom 18. bis 22. Mai in Chișinău (Republik Moldova) in Kooperation mit der Konrad-Adenauer-Stiftung – Republik Moldova veranstaltet wird, findet am 19. Mai ein interdisziplinäres Forschungsseminar zum Thema „Moldau als Region und Republik. Geschichte und Erinnerung“ statt. Es richtet sich an Nachwuchsforscherinnen und -forscher (Doktorandinnen/Doktoranden und Postdocs) aus den Geistes- und Kulturwissenschaften, die zur historischen Region Moldau und zur Republik Moldau arbeiten.

Ziel des Seminars ist es einerseits, eine thematische und methodisch interdisziplinäre Diskussion der Teilnehmerinnen/Teilnehmer mit den zum Forum eingeladenen Expertinnen/Experten und andererseits die Vernetzung mit anderen Ländern zu ermöglichen. Aktuelle Forschungsthemen sollen in einer kurzen Präsentation vorgestellt und anschließend diskutiert werden. Die Forschungsprojekte werden auf der Webseite des Internationalen Forums Moldova vorgestellt. Ausgewählte Projekte können nach Ausarbeitung in wissenschaftlichen Fachzeitschriften veröffentlicht werden.



Das Seminar findet am 19. Mai an der bis zum 31. März an PD Dr. Tobias Weger, E-Mail: weger[ät]ikgs.de, zu schicken.



Die Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Transfers vor Ort werden seitens der Organisatoren übernommen. Es wird davon ausgegangen, dass die Reisekosten von der betreuenden Hochschule/Forschungsstelle übernommen werden. Sollte dies nicht der Fall sein, bitte dies unbedingt bereits bei der Bewerbung mitteilen. In Ausnahmefällen können dann die Reisekosten übernommen werden. Ziel des Seminars ist es einerseits, eine thematische und methodisch interdisziplinäre Diskussion der Teilnehmerinnen/Teilnehmer mit den zum Forum eingeladenen Expertinnen/Experten und andererseits die Vernetzung mit anderen Ländern zu ermöglichen. Aktuelle Forschungsthemen sollen in einer kurzen Präsentation vorgestellt und anschließend diskutiert werden. Die Forschungsprojekte werden auf der Webseite des Internationalen Forums Moldova vorgestellt. Ausgewählte Projekte können nach Ausarbeitung in wissenschaftlichen Fachzeitschriften veröffentlicht werden.Das Seminar findet am 19. Mai an der Staatlichen Universität „Alecu Russo“ , str. Pușkin 28, 3100 Bălți, Republica Moldova, in Präsenz statt. Tagungssprachen sind Deutsch, Rumänisch und Englisch. Die Bewerbungsunterlagen – tabellarischer Lebenslauf, Titel und kurze Zusammenfassung des Forschungsthemas sowie eine Kopie des Hochschulabschlusses – sind auf Deutsch, Rumänisch oder Englischan PD Dr. Tobias Weger, E-Mail: weger[ät]ikgs.de, zu schicken.Die Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Transfers vor Ort werden seitens der Organisatoren übernommen. Es wird davon ausgegangen, dass die Reisekosten von der betreuenden Hochschule/Forschungsstelle übernommen werden. Sollte dies nicht der Fall sein, bitte dies unbedingt bereits bei der Bewerbung mitteilen. In Ausnahmefällen können dann die Reisekosten übernommen werden.

Schlagwörter: Moldau, Wissenschaft, Studenten

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