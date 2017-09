9. September 2017 Druckansicht | Empfehlen

Nachbarschaft Mattigteil: Eindrucksvolle Rumänienreise

Unter der Leitung von Pfarrer Frank Schleßmann, unterstützt von seiner Ehefrau Johanna, war in der Zeit vom 28. Juli bis 8. August eine Gruppe von 50 Personen in Rumänien unterwegs. Die Reise stand unter dem Motto „Reformation in Siebenbürgen“. Neben den Besuchen der Heimatorte der Mitreisenden in Siebenbürgen und dem Banat standen wieder zahlreiche Besichtigungen in der Maramuresch, Nord- und Südsiebenbürgen sowie im Banat auf dem Programm.

Erster Höhepunkt der Reise war am ersten Sonntag der gemeinsam mit den Sachsen aus Moritzdorf und Passbusch gefeierte Gottesdienst. Dabei war das kleine evangelische Bethaus bis zum letzten Platz besetzt. Beim anschließenden gemütlichen Beisammensein durften wir die guten siebenbürgischen Spezialitäten samt hausgemachtem Schnaps und Wein genießen. Singen und Musizieren kam auch nicht zu kurz. So etwas hätte es noch nie im Dorf gegeben, sagten die Moritzdorfer Sachsen. Die Reisegruppe unter der Leitung von Pfarrer Frank Schleßmann besuchte auch Mettersdorf. Foto: Ludwig Thomae Erster Höhepunkt der Reise war am ersten Sonntag der gemeinsam mit den Sachsen aus Moritzdorf und Passbusch gefeierte Gottesdienst. Dabei war das kleine evangelische Bethaus bis zum letzten Platz besetzt. Beim anschließenden gemütlichen Beisammensein durften wir die guten siebenbürgischen Spezialitäten samt hausgemachtem Schnaps und Wein genießen. Singen und Musizieren kam auch nicht zu kurz. So etwas hätte es noch nie im Dorf gegeben, sagten die Moritzdorfer Sachsen.Am zweiten Wochenende erfolgte die Teilnahme am Sachsentreffen in Hermannstadt bei bester Stimmung. Jüngste Teilnehmerin der Reise war eine junge Studentin, die ihre Masterarbeit über die Eingliederung der Siebenbürger und Banater in Österreich schreibt, während die älteste Mitreisende als kleines Mädchen noch die Flucht aus Nordsiebenbürgen miterlebte. Bei Begegnungen und Besuchen in den Gemeinden Moritzdorf, Felldorf, Petersberg und Liebling wurden seitens der Teilnehmer Spenden in Höhe von rund 1500 Euro gesammelt und übergeben. Eine Spende seitens der Siebenbürger Nachbarschaft Mattigtal in Höhe von 500 Euro und seitens der Siebenbürger Blasmusik Munderfing von 200 Euro wurde in verschiedenen Gemeinden ebenfalls übergeben. Alle Teilnehmer waren der Meinung, dass diese Reise sehr harmonisch verlief. Die tägliche Morgenandacht und das Singen im Bus sowie in verschiedenen Kirchen vertieften das Gemeinschaftsgefühl. F.S.

Schlagwörter: Oberösterreich, Mattigtal, Rumänien, Reise

